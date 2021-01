Nordhausen: Polizei erwischt Mann mit geklautem Mountainbike

Ein mutmaßlicher Dieb fuhr in Nordhausen direkt in eine Polizeikontrolle.

Nordhausen. Den siebten Sinn hatten Polizisten, als sie in der Nacht zum Mittwoch am Salzagraben in Nordhausen einen Radfahrer stoppten. Die Kontrolle endete mit einer Überraschung. Das Mountainbike, mit dem der Mann unterwegs war, ist offensichtlich ein gestohlenes. Denn es war zur Fahndung ausgeschrieben. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher, berichtet die Landespolizeiinspektion. Die Ermittlungen dauern an.