Nordhausen. Die Nordthüringer Polizei gibt Tipps zum Schutz vor in der dunklen Jahreszeit aktiven Ganoven.

Nordhausen: Polizei warnt vor Einbrüchen in dunkler Jahreszeit

Einbrecher lassen sich von einer Pandemie nicht abschrecken und sind weiterhin in der dunkeln Jahreszeit besonders aktiv. Im Schutz der Dunkelheit haben sie es auf Wohnhäuser oder Rohbauten abgesehen, heißt es in einer Mitteilung der Nordthüringer Polizei. Diese weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bewohner und Eigentümer mit wenig Aufwand sehr viel für ihre eigene Sicherheit erreichen können. Beispielsweise schrecke die Anbringung von Bewegungsmeldern Einbrecher wirksam ab.

„Ein gekipptes Fenster ist für den Dieb wie ein offenes Fenster, das er schnell und nahezu lautlos öffnen kann“, erklärt Kriminalhauptkommissar Hartmut Speiser von der Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen.

Wer nicht zu Hause sei, solle am besten Fenster und Rollläden geschlossen halten und vermeiden, Einstiegshilfen wie Mülltonnen oder Leitern im Bereich der Fenster und für jedermann zugänglich zu lagern. „Nehmen Sie ihr Werkzeug aus dem Rohbau mit nach Hause oder lagern Sie Gartengeräte im Winter nicht im Gartenhaus“, so Hartmut Speiser weiter.

Mehr Tipps zum Einbruchsschutzbietet die Nordthüringer Polizeitelefonisch unter 03631/961504 an.