Nordhausen: Radfahrer schaffen mehr als 108.000 Kilometer

Am diesjährigen Stadtradeln nahm auch Nordhausen teil. 638 Südharzer, organisiert in 43 Teams, haben in den drei Wochen 108.586 Kilometer zurückgelegt. „Für die dritte Nordhäuser Teilnahme am Stadtradeln-Projekt sind wir von der Resonanz und der Leistung überwältigt“, freut sich Sabine Riebel, die städtische Fahrradbeauftragte. „Mit mehr als 108.000 Kilometern legten wir mehr als das Doppelte an Kilometern im Vergleich zum Vorjahr zurück. Wir haben den Äquator zwei Mal mit dem Rad umrundet. Damit konnten 16 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Im deutschen Gesamtranking haben wir bisher den 156. Platz erreicht.“ Feuer-Powertrain, Jugendsozialwerk und Kreisjugendfeuerwehr waren die besten Teams.