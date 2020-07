Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Rothleimmühle als Ort für Bundesklausur auserkoren

Die Rothleimmühle will mehr als eine Herberge zum Nächtigen sein – dem Pädagogischen misst Chefin Carmen Witzel seit jeher eine große Bedeutung bei. Seit 2019 gehört das Nordhäuser Jugendgästehaus deshalb auch zum Verband Deutscher Schullandheime. In dessen Vorstand mitzuarbeiten, ist Witzel bereit – am vergangenen Wochenende begrüßte sie gemeinsam mit Treppenkäfer-Darstellerin Ines Gast aber erst einmal zwei Dutzend Vertreter von Bundes- und Landesvorständen. Sie kamen in der Rothleimmühle zu einer Klausurtagung zusammen, um sich über die pandemiegeprägte Situation der insgesamt 260 Schullandheime auszutauschen. „Viele haben noch immer geschlossen, weil ein wirtschaftlicher Betrieb derzeit kaum möglich ist“, so Bundesvorstand Heiko Frost.