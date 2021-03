Nordhausen: Rückkehr einer Blume nach 70 Jahren

Nordhausen. Ein Nordhäuser Naturschützer entdeckt erstmals nach langer Zeit mal wieder einen Acker-Goldstern im Stadtgebiet.

Ein Frühblüher sorgt in Nordhausen für Aufsehen. Wie der Naturschützer Bodo Schwarzberg berichtet, ist jetzt eine dritte Goldstern-Art in der Stadt entdeckt worden: der Acker-Goldstern.

„Der Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens weist die letzten bekannten Funde des Acker-Goldsterns für das Stadtgebiet von Nordhausen für die Zeit von vor 1950 aus“, weiß Schwarzberg. Dabei sei diese zu den Liliengewächsen zählende, attraktive Art in Thüringen nicht selten. Doch im Landkreis Nordhausen waren auch historisch gesehen nur relativ wenige Fundpunkte bekannt.

Mitten im Stadtgebiet, zwischen Bebelplatz und Klinikum, hat Schwarzberg den Acker-Goldstern fotografieren können. „Auf einer besonnten kleinen Böschung fielen die relativ großen, leuchtend gelben Blüten von mindestens drei Exemplaren auf.“ Die Goldsternarten seien für den Laien nur schwer zu unterscheiden: Alle haben sie gelbe Blüten und schmale, lange Blätter.

In Nordhausen seien neben dem nun wieder gefundenen Acker-Goldstern besonders häufig der Wald- und der Wiesen-Goldstern zu entdecken. Der Wald-Goldstern werde in wenigen Tagen im Stadtpark ganze Wiesenabschnitte in einen zarten Gelbton tauchen. Alle Goldsternarten werden als schwach giftig eingestuft.