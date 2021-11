Nordhausen sagt Weihnachtsmarkt ab

Nordhausen. Corona-Krise lässt auch in diesem Jahr keinen Adventsmarkt auf dem Rathausplatz zu.

Die Stadt Nordhausen sagt den Weihnachtsmarkt und das „Türchenöffnen“ wegen der aktuellen Corona-Zahlen ab. Nach intensiven Beratungen in den vergangenen Tagen sei dieser Schritt unumgänglich, meint Rathaussprecher Lutz Fischer. Ein Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz würde gegenüber der derzeitigen Situation in den Krankenhäusern und mit Blick auf die Arbeit in den Gesundheitsämtern verantwortungslos sein und ein völlig falsches Bild vermitteln. Auch das „Türchenöffnen“ am Adventskalender wird abgesagt, da es aufgrund der Platzverhältnisse zwischen Rathaus und Stadtbibliothek zusätzlich zu den 2G-Bestimmungen eine Vorgabe für eine maximale Teilnehmerzahl gab.