Nordhausen: Scheiben beschmiert und zerschlagen

In der Nacht zu Sonntag wurden der Nordhäuser Polizei zwei Sachbeschädigungen bekannt. Am Ellricher Markt hatte ein Anwohner gegen 3.20 Uhr eine von Unbekannten mit einem Stein eingeschlagene Fensterscheibe entdeckt. In der Leimbacher Straße von Nordhausen, Ecke Rückertstraße, haben Unbekannte die Scheiben einer Wartestation mit grüner Farbe beschmiert. Zeugen sollten sich telefonisch bei der Polizei melden unter: 03631/960.