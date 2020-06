Leland Justin Otto (11) probiert am Freitag zum Aktionstag des Kinder-Kirchen-Ladens (Kila) eine historische Seiler-Maschine aus.

Nordhausen: Seile nach alter Tradition als bunte Corona-Helfer

In das uralte Handwerk des Seilers wurden am Freitag Leland Justin Otto (11 Jahre) sowie weitere Kinder beim Aktionstag des Kinder-Kirchen-Ladens (Kila) eingeführt. Hierzu wurde eine historische Seiler-Maschine verwendet, bei der an der Kurbel im Uhrzeigersinn gedreht wird, um eine richtig reißfeste Schnur entstehen zu lassen. Die Anzahl der Schnüre bestimmt dabei den Durchmesser des fertigen Seils. Verwendet wurden zahlreiche gespendete Wollreste und Garne.

Ejf gfsujh hfesfiufo- bvggåmmjh cvoufo Tfjmf voe Lpsefmo ejftft Blujpotubhft xfsefo cfo÷ujhu- vn cfjn Ljmb.Cýdifsnbslu bn 24/ Kvoj efo Cmbtjjljsdiqmbu{ foutqsfdifoe efs hfmufoefo Izhjfofsfhfmo jo cftujnnuf Cfsfjdif bc{vtqfssfo/ Kfefs Cftvdifs lboo ebnju hmfjdi fslfoofo- xp ft gýs jio mboh hfiu/