Nordhausen singt das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube

Nordhausen. Nordhausen plant etwas Besonderes zum Weltfriedenstag am 1. September. Schüler gestalten das Programm. Dichterin Erika Schirmer ist der Ehrengast.

Am 1. September 1939 begann mit dem Überfall der Deutschen Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Die Stadt Nordhausen begeht am Freitag, 1. September, um 12.30 Uhr, an der Stele vor dem Rathaus den Weltfriedenstag. Die Petersbergschule hat einige Programmpunkte vorbereitet. Gemeinsam mit der Dichterin Erika Schirmer wird das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ gesungen. Alle Bürger Nordhausens sind dazu herzlich eingeladen.