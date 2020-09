Nordhausen: SPD macht sich stark für ein Bürgerforum zum öffentlichen Personennahverkehr

Nordhausen. 300 Unterschriften werden benötigt, um einen Einwohnerantrag zu stellen. Am Freitag sollen diese in Nordhausen gesammelt werden.

Seit Wochen gibt es eine Diskussion in Nordhausen, ob die freiwillige Aufgabe der Unterhaltung des städtischen öffentlichen Personennahverkehrs (inklusive Straßenbahn) an den Landkreis übertragen werden soll. Am Freitag, 2. Oktober, von 9 bis 12 Uhr wollen Mitglieder des SPD-Ortsvereins und die Jusos auf dem Rathausplatz in Nordhausen Unterschriften sammeln, um einen Einwohnerantrag beim Stadtrat zu stellen.

„Mehr Mitbestimmung und Transparenz für die Bürger haben wir uns im Wahlkampf als Ziel gesetzt. Deshalb wollen wir offen darüber sprechen, wie es mit dem städtischen ÖPNV weitergehen soll“, erklärt Stadträtin Sophie Meinecke. „Als Grundlage, um den entsprechenden Antrag zu stellen, damit eine Art Bürgerforum stattfinden kann, sind 300 Unterschriften von den Einwohnern der Rolandstadt nötig“, unterstreicht Jan-Niklas Reiche von den Jusos.

Zwischen Stadt und Landkreis ist der Streit längst eskaliert. SPD-Kreischefin Anika Gruner meint: „Verschiedene Meinungen müssen Platz finden zur öffentlichen Diskussion. Wir finden, dass die Bürger die Chance bekommen sollen, sich selbst eine Meinung zu bilden. Die Straßenbahn soll auch in Zukunft die Menschen von A nach B in der Stadt bringen.“