Nordhausen. Passanten informieren Gesetzeshüter über schreienden Mann in der Bahnhofstraße. Einlieferung in Psychiatrie des Südharz-Klinikums.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen: Stadtbekannter Mann ruft Polizei auf den Plan

Ein kurioser Polizeieinsatz ereignete sich am Dienstagabend in Nordhausen. Kurz vor 17.30 Uhr zog ein laut schreiender Mann in der Bahnhofstraße neugierige Blicke der Anwohner und Passanten auf sich. Barfuß und mit akrobatischen Einlagen sorgte er dafür, dass der Verkehr in Richtung Innenstadt mehrfach stoppen musste. Anschließend legte er sich auf den Bürgersteig und machte gebetsartige Bewegungen in Richtung der Kornsilos auf dem Nordbrandgelände, bis Passanten die Polizei informierten.

Für Polizeisprecherin Fränze Töpfer ist der Mann kein Unbekannter. Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten sei er immer wieder psychisch auffällig gewesen und habe unter dem Einfluss von Tabletten oder Alkohol gestanden. So wie auch dieses Mal, nur das er sich bei seinen vermeintlichen Turnübungen auch leicht verletzt haben soll. Daraufhin hat der Rettungsdienst den stadtbekannten Nordhäuser ins Südharz-Klinikum gefahren, wo er in der Psychiatrie aufgenommen wurde.