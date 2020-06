Entwendete Stauden auf dem Parkplatz der Straßenbahn-Wendeschleife in der Parkallee am Beethoven-Ring.

Nordhausen: Stauden-Diebe in der Parkallee

Stauden-Diebe treiben in Nordhausen ihr Unwesen. Von der Baumscheibe des im Herbst 2018 gepflanzten Baumes auf dem Parkplatz der Straßenbahn-Wendeschleife am Beethoven-Ring in der Parkallee seien vermutlich in der Nacht zum Dienstag, dem 9. Juni, 25 eingewachsene und hochwertige Pflanzen gestohlen worden, berichtet die Stadtverwaltung. Die Stauden waren während der Anwachsphase durch einen Bauzaun gesichert. Dieser wurde erst kürzlich entfernt, da die Pflanzen fest eingewachsen waren. Der entstandene Schaden für die Stadt und somit für die Allgemeinheit betrage etwa 1000 Euro. Die Stadtverwaltung hat den Diebstahl zur Anzeige gebracht und bittet nun um Zeugenhinweise an die Polizei.