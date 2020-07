Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausen sucht den schönsten Weihnachtsbaum

Auch wenn erst die Sommerferien vor der Tür stehen: Die Stadt Nordhausen sucht für die Adventszeit schöne Weihnachtsbäume aus regionalen Gärten. „Damit das Stadtgebiet weihnachtlich geschmückt werden kann, suchen wir die schönsten Bäume rund um Nordhausen“, so Stephanie Schieke vom städtischen Kulturamt. Der schönste Baum würde den diesjährigen Weihnachtsmarkt am Rathausplatz schmücken.

Wer zuhause eine Tanne hat, die nicht mehr so recht in den Garten passt, kann sich mit einem oder mehreren Bildern des Baumes bewerben und bis 28. August eine E-Mail an: kulturplanung@nordhausen.de senden. Der Baum sollte acht bis zehn Meter hoch sein und einen maximalen Stammumfang von 120 Zentimetern haben. Fällung und Transport werden durch regionale Betriebe und den städtischen Bauhof kostenfrei übernommen. Über die Platzierungen der Bäume an mehreren Orten der Stadt sollen die Bürger abstimmen.