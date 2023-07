Nordhausen sucht Helfer für Wahl des Oberbürgermeisters

Wahlhelfer zählen die Stimmen für die Europawahl am Sonntag, 23. Mai 2019, im Europazimmer des Rathauses in Nordhausen. Auch zur OB-Wahl am 10. September werden wieder Wahlhelfer gesucht.

Nordhausen. 36 Stadtwahllokale und sechs Briefwahllokale sind zu besetzen. 55 und 45 Euro winken als Entschädigung.

Für die Oberbürgermeister-Wahl am 10. September 2023 und für die eventuelle Stichwahl zwei Wochen später am 24. September werden wieder Wahlhelfer für die Stadt und die Ortsteile gesucht. „Insgesamt müssen 36 Wahllokale im Stadtgebiet von Nordhausen und sechs Briefwahllokale besetzt werden“, berichtet Stadtsprecherin Franziska Mühlhause. Entsprechend der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit anlässlich von allgemeinen Wahlen und Volksentscheiden erhalten Wahlvorsteher eine Entschädigung in Höhe von 55 Euro und alle weiteren Mitglieder in Höhe von 45 Euro pro Wahltag.

Bei Interesse melden sich die Bürger bitte im Wahlbüro der Stadt Nordhausen vorrangig per E-Mail an: wahlen@nordhausen.de oder telefonisch unter der Rufnummer: 03631/696 9211 oder 02631/696 9549 und geben Ihren Namen und Vornamen sowie Anschrift und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an.

„Falls die Helfer einen Wunsch bezüglich eines bestimmten Wahllokals haben, können sie dies gern mit angeben. Für die Bereitschaft, auf diese Weise an der diesjährigen Wahl mitzuwirken, bedankt sich die Stadtverwaltung Nordhausen recht herzlich im Voraus“, so die Stadtsprecherin.