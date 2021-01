Nordhausen: Toilette nach Vandalismus geschlossen

Ein entleerter Feuerlöscher im Eingangsbereich der Nordhäuser Bibliothek, Schmierereien an der Fassade: Das Nordhäuser Bürgerhaus wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von Vandalen heimgesucht. Böse Streiche von Randalierern führten Anfang Dezember dazu, dass die Öffnungszeiten der Spätrückgabe verkürzt werden mussten. Doch damit nicht genug: Aufgrund von Vandalismusschäden bleibt fortan die Toilettenanlage am Bürgerhaus bis auf Weiteres geschlossen. Dies teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Der Vandalismusschaden sei bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden. Die barrierefreie Toiletten für Menschen mit Behinderung sei für Besitzende eines Euroschlüssels indes zugänglich.