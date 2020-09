Nordhausen trauert um Peter Heiter

In Trauer nimmt die Stadt Nordhausen Abschied vom ehemaligen Bürgermeister Peter Heiter, der im Alter von 77 Jahren verstorben ist. „Von 1985 bis 1990 hat sich Peter Heiter als Bürgermeister für die Belange der Stadt Nordhausen eingesetzt und durch seinen Pragmatismus die Friedliche Revolution von 1989/90 in unserer Stadt begleitet. „Wie so viele Nordhäuser habe ich Herrn Heiter immer als konstruktive, freundliche und verbindende Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt“, so Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos).

Peter Heiter blieb bis zuletzt ein am Stadtgeschehen interessierter Mensch. Als ehemaliger Bürgermeister hat sich Peter Heiter stark für die Städtepartnerschaft zwischen Nordhausen und der französischen Stadt Charleville-Mézières eingesetzt und offizielle Delegationen der Stadt nach Frankreich begleitet. Als Ehrengast der beiden Städte nahm Peter Heiter an den Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Städtepartnerschaft im April in Nordhausen und im Oktober 2018 in Charleville-Mézières teil.

Den Angehörigen Peter Heiters bekundet die Stadt Nordhausen ihr tief empfundenes Mitgefühl.