Nordhausen: Unbekannter stiehlt Motorrad

Nordhausen. Nach einem Motorraddieb fahndet die Nordhäuser Polizei. Der unbekannte Täter sei in der Nacht zum Montag gewaltsam auf ein umzäuntes Firmengelände in der Rathsfelder Straße in Nordhausen eingebrochen, berichtet die Landespolizeiinspektion. Dort habe der Ganove ein orangefarbenes Motorrad des Herstellers KTM vom Typ 390 Duke im Wert von etwa 5500 Euro erbeutet.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat eine verdächtige Person in der Nähe des Firmengeländes bemerkt? Wer kann etwas zum Verbleib der gestohlenen KTM sagen? Hinweise nimmt die Nordhäuser Polizei telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.