Nordhausen und der Müll: Von wegen Recycling-Weltmeister

Die gute Nachricht vorweg: In Deutschland fällt mittlerweile nur noch rund halb so viel Restmüll an wie noch vor drei Jahrzehnten. Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik werden getrennt gesammelt und können so besser recycelt werden. Das hat eine aktuelle Analyse des Umweltbundesamtes ergeben. Dafür wurde der Inhalt von etwa 2800 Mülltonnen untersucht. „Auch im Landkreis Nordhausen ist dieser Trend seit Jahren zu beobachten“, sagt mit Thomas Mund der Geschäftsführer der Südharzwerke in Nordhausen über die 12.327 Tonnen Restmüll aus dem Vorjahr.

Die schlechte Nachricht folgt stehenden Fußes: Im Restmüll landen nach wie vor viel zu viele Abfälle, die dort einfach nicht hingehören. Fehlwürfe wie Küchen-, Nahrungs- oder Gartenabfälle machen im Schnitt 40 Prozent des gesamten Restmülls aus. Der Landkreis Nordhausen bildet keine Ausnahme. Hier sei ein ebenso hoher Anteil organischer Stoffe gefunden worden, sagt Mund über die deutschlandweite Untersuchung, die es in diesem Umfang seit Jahren nicht gegeben hätte und bei der der Südharz das Glück gehabt habe, mit unter die Lupe genommen zu werden. Bioabfall vermiest den Heizwert in der Müllverbrennung Die hohe Zahl ist allein deshalb verwunderlich, weil seit 2015 das sogenannte Kreislaufwirtschaftsgesetz die Trennung solcher Müllbestandteile vorsieht. Nur so können organische Stoffe zu Kompost oder Biogas weiterverarbeitet werden. „Außerdem hat Bioabfall nichts in der Müllverbrennung zu suchen, weil er den Heizwert unnötig senkt“, erklärt Mund die Folgen. Die Analyse der Ministeriums ist in bitteres Zeugnis für ein Volk, das Mülltrennung als eine seiner Kernkompetenzen begreift. Doch biologische Rückstände sind nicht einmal die einzigen Störstoffe im Restmüll, wie sich von Frank Rumpf, dem Betriebsleiter im Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode, erfahren lässt. Auch Metalle, Kunststoffe oder Papier wurden entdeckt, erzählt er. Glas machte ganze fünf Prozent des Restmülls aus. „Nur knapp die Hälfte in der Schwarzen Tonne gehört wirklich hinein“, bilanziert Rumpf. Die Kunststofftüten sind ein riesiges Problem Und Restmüll ist nicht der einzige Abfall, bei dem die Südharzwerke Verunreinigungen feststellen. „Beim Bioabfall machen uns immer wieder Tüten Probleme“, sagt Mund, während sein Betriebsleiter Rumpf vom „oft fehlenden letzten Schritt“ spricht. Was er meint, sind Folgen der Bequemlichkeit. Er konstruiert das Fallbeispiel einer Familie im dritten Stock. Die sammle vielleicht „guten Biomüll“, trage den dann aber im Plastikbeutel hinab zur Braunen Tonne. Zu diesem Thema habe man jüngst erst mit der Hochschule verschiedene Biomüllbeutel getestet. Das ernüchternde Ergebnis: „Nur der von Biomat hat in unserem Sinne funktioniert“, erzählt Mund. Dramatische Folgen könnte dies in den kommenden Jahren für die Südharzwerke haben, weil dann Grenzwerte strikter werden sollen. Aktuell dürften die Störstoffe in der kompostierten Erde nur noch bei einem Prozent liegen. Laut Mund seien nun 0,1 Prozent im Gespräch. „Das ist auch richtig. Plastik hat auf dem Acker nichts zu suchen.“ Aber: Den Biomüll noch feiner zu sieben, sei nicht möglich. Feuerfeste Auflaufform verdirbt die Glasschmelze Die finanziellen Folgen solch fehlerhafter Mülltrennung vermag Mund nur schwer zu kalkulieren. Vor allem, weil ihn meist die Anlagenbetreiber – und nicht die Südharzwerke – ausbaden müssen. Rumpf kann dazu ein anschauliches Beispiel nennen. So entsorgt mancher gern in Glascontainern auch Keramik, Porzellan oder das feuerfeste Glas der Auflaufform. „All das ist keine Verpackung und gehört nicht hinein“, sagt Rumpf. Gerade das feuerfeste Glas kann Probleme machen. Das nämlich habe eine andere Schmelztemperatur und könne eine ganze Marge Glas beim Verhüttungsprozess ruinieren. Recycling ist so unmöglich. Offensichtlich falsch getrennter Müll wird deshalb nicht abgeholt, Verursacher – so sie zu ermitteln sind – werden ermahnt. Fast störstofffrei ist laut Mund der Grünabfall. Und das, obwohl der mit 7019 Tonnen im Vorjahr den zweitgrößten Müllposten in den Statistiken ausmacht. „Durch die Abschaffung der Brenntage und das komfortable Abholsystem in den Dörfern kommt viel Grünabfall auf“, sagt Mund. Zu Spitzenzeiten würden 200 bis 300 Leute am Tag anliefern. Allerdings werde beim Grünabfall auch jede Lieferung kontrolliert, nennt er einen Grund für die wenigen Störstoffe. Die Analyse zur Mülltrennung definiert übrigens neben den Störstoffen auch deren Verursacher recht genau: Die Faustformel der Müllwerker sagt, dass in Ballungszentren wie Nordhausens Plattenbaugebieten deutlich mehr Verunreinigungen festgestellt werden. Überhaupt gibt es ein Stadt-Land-Gefälle: „Bei unserer Entsorgungstour durch die Stadt sind alle Störstoff-Werte doppelt so hoch wie auf den Dörfern“, sagt Mund. Wer am allerschlechtesten trennt, weiß wiederum Rumpf: „Es sind die 25- bis 35-Jährigen.“ Fakten zum Müllaufkommen im Kreis Nordhausen 12.327 Tonnen Restmüll wurden voriges Jahr entsorgt. Damit ist diese Abfallart weiter im Rückgang, wie seit Jahren schon. Allerdings ist der Restmüll auch stark von Störstoffen betroffen. Im Detail sind das: 40 Prozent organisches Material wie Küchenabfälle, 5 Prozent Glas, 4 Prozent Kunststoff, 3 Prozent Papier, 2 Prozent Metalle. Mit 7075 Tonnen macht der Grünabfall den Abfall mit dem massemäßig zweitgrößten Aufkommen im Landkreis Nordhausen aus. Der Gelbe Sack brachte es 2019 im Südharz auf rund 3055 Tonnen, so die Südharzwerke. An Glasmüll kamen voriges Jahr im Landkreis 2016 Tonnen auf. Anders als das feuerfeste Glas, das beim Recycling Probleme macht, ist das bei Metalldeckeln auf Konservengläsern. Zwar ist auch das nicht erwünscht, es könne aber leichter über Abscheider vom Glas getrennt werden. 2018 Tonnen Papier und Pappe entsorgten die Südharzer im Vorjahr. Die enthaltenen Störstoffe machten hier fünf Prozent aus.