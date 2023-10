Helmut Gröttrup (1916 - 1981) arbeitete ab 1939 eng mit Wernher von Braun an der Raketentechnik. Er war ab 1945 im Institut Rabe, ab Oktober 1946 in der Sowjetunion und letzter Heimkehrer 1953. Danach ging er sofort in die BRD. Er war bei Siemens tätig und entscheidend an der Erfindung der Chipkarte beteiligt.