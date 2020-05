Susanne Hinsching ist die Leiterin der drei städtischen Museen in Nordhausen.

Nordhausen. Am internationalen Museumstag am 17. Mai beteiligen sich auch die Museen der Stadt Nordhausen. Zum Teil ausschließlich im Internet.

Nordhausen veranstaltet Museumstag digital und analog

Museumstag ist an diesem Sonntag. „Die Museen der Stadt laden alle Interessierten ein, unsere reiche Museumslandschaft digital und analog zu entdecken. Das Motto für die städtischen Museen lautet in diesem Jahr ‘Nordhausen – Vergangenheit und Gegenwart’“, wirbt Susanne Hinsching, Leiterin der drei städtischen Museen. „Mit einem vielfältigen digitalen Programm bieten unsere drei Museen ein besonderes Angebot. Zudem ist das Kunsthaus Meyenburg am Sonntag für Besucher geöffnet.“

Am Sonntag ist im Kunsthaus Meyenburg die Sonderausstellung „Zu den Küsten des Lichts - Jürgen Rennebach“ von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sie zeigt großformatige und größtenteils sehr farbexpressive Arbeiten auf Papier des Nordhäuser Künstlers, vor allem Landschaften, aber auch Einblicke in die Zirkuswelt sowie auch erotische Motive. Besonders Rennebachs Landschaften wie „Bretonische Bucht“ oder „Ende des großen Kanals“ ermöglichen es dem Besucher, nicht nur in seine eindrucksvollen Farbwelten einzutauchen, sondern auch eine fast virtuelle Wanderung zu diesen Orten zu unternehmen, sei es durch Amsterdam, Venedig oder die Bretagne.

Zudem öffnet die Traditionsbrennerei ihre Pforten am Sonntag. Ein virtueller Rundgang durch die Traditionsbrennerei ist auch auf der Homepage möglich.

„Die Überlieferungsbilanz für schriftliche Nachlässe von Nordhäuser Persönlichkeiten im Stadtarchiv ist äußerst schlecht. Das ist bedauerlich und erklärt sich keineswegs durch den Verlust vieler Privatsammlungen im Zuge der Zerstörung im April 1945, wie ihn die aktuelle Kabinettausstellung zum Gedenktag im April illustriert,“ gibt Wolfram Theilemann, Leiter des Stadtarchivs, zu bedenken. Der Museumstag 2020 ist insofern für das Stadtarchiv ein Anlass, darüber nachzudenken: „Reste mit Zukunft! Aus der Arbeit an Nachlässen im Nordhäuser Stadtarchiv“. Impressionen der Nachlässe sind auf der Internetseite der Stadt Nordhausen zu finden.

Digital sind die derzeit laufenden Ausstellungen des Stadtmuseums Flohburg anzusehen. Hier zeigt die Sonderausstellung „Die alte Stadt – Nordhäuser Ansichten“ einen Blick in die Vergangenheit. Zu sehen sind Gemälde und Grafiken aus dem 17. bis 20. Jahrhundert von bekannten und unbekannten Künstlern, zum Beispiel Wilhelm Eichler (1801-1872), Maria Schmidt-Franken (1888-1967), Walther Reinboth (1899-1990), Richard Thierbach (1860-1931) und Curt Mücke (1885-1940), welche die Gebäude und Straßenzüge oder die Stadtsilhouette in ihrer jeweiligen Zeit oder aus der späteren Erinnerung festgehalten haben.

Wie zum Kontrast werden in der Kabinettausstellung „Die Nordhäuser Kriegssachschädenspläne aus 1945“ Reproduktionen sogenannter „Kriegssachschädenspläne“, auf denen der Zerstörungsgrad ausgewählter Teile der im April 1945 durch die britische Luftwaffe schwer bombardierten Stadt abgebildet sind, gezeigt. Als Grundlage dienten die ursprünglichen Arbeitsunterlagen des „städtischen Wiederaufbauamtes“ von 1945, die der Enttrümmerung, Erstellung eines neuen Generalbebauungsplans und zur Vorbereitung eines neuen Grundstückverzeichnisses dienlich waren.

Das Museum Tabakspeicher zeigt digital die Sonderausstellung „Eiserne Bestseller - Schwert und Rüstung in Handwerk und Gesellschaft“. Die Ausstellung, die vom Nordhäuser Historiker Paul Becker kuratiert wurde, vermittelt einen lebendigen Einblick in die Fertigungsmethoden und Klassifizierungen von historischen Waffen und Rüstungen, ihren zeitgenössischen Gebrauch und ihre soziale wie kulturelle Bedeutung. Wenig bekannt ist, dass auch in der ehemals Freien Reichsstadt Nordhausen Waffenhandwerk sowie Fecht- und Kampfkunst fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben waren. Sogar ein berühmter Fechtmeister des 17. Jahrhunderts stammt aus den Mauern der Stadt.