Nordhausen verliert einen großen Sozialarbeiter: Ein Urgestein setzt sich zur Ruhe

Ohne seine Margit hätte Norbert Klodt in den vergangenen vier Jahrzehnten nicht so viel für die Menschen in Nordhausen leisten können.

Nordhausen. Nordhausens Caritas-Chef Norbert Klodt verabschiedet sich vom Berufsleben. Seine Nachfolge ist geklärt. Aber er hinterlässt große Fußspuren.

Er geht. Seine Spuren bleiben. Norbert Klodt ist nicht mehr Nordhausens Caritas-Chef. Der 64-Jährige tritt in den Ruhestand. Mit ihm verliert die Stadt ihr Urgestein der Sozialarbeit.

Es fühle sich an, als habe es keine Caritas-Zeit in Nordhausen vor Norbert Klodt gegeben, sagt Stefanie Schmerbauch, die frühere Regionalleiterin des katholischen Verbandes. Und deshalb sei das Danach so schwer vorstellbar.

Klodt blickt auf 44 Dienstjahre zurück. Davon stand er 39 an den Lenkseilen. Sein guter Ruf ist längst legendär und landesweit wahrnehmbar. „Der König von Nordhausen“ wird er intern in Caritaskreisen genannt. Aus Respekt. Und weil es ihm stets glückte, ein engagiertes Team, das fast ausschließlich nur aus Frauen bestand, meisterhaft und zielführend zu leiten.

Aus jedem Hilfebedarf habe er neue Dienste entwickelt, erinnert sich Stefanie Schmerbauch. Inzwischen sind es 14 in Nordhausen. „Nur die Finanzierung war nie so seine Sache.“ Das Bürokratische habe er gern anderen überlassen.

Wer Bürokratie bekämpfen will, muss ein Drachentöter sein

Wer in Deutschland Sozialarbeit leiste, brauche dafür auch Mut, sagt Dompfarrer Stefan Riechelmann. Und ein dickes Fell. Klodt habe beides. Wer Menschen in Not helfen will, müsse auf dem Weg zum Ziel viel Bürokratie bekämpfen. „Wie ein Drachentöter.“ Voller Respekt schaut der Pfarrer auf Klodts Lebenswerk. Riechelmann weiß: Der Caritas-Chef wollte stets „ein bisschen die Welt retten“. Und das sei ihm tatsächlich gelungen. Er habe oft die Kohlen aus dem Feuer geholt und die Flammen gelöscht. Er stehe wahrhaftig für die christliche Nächstenliebe.

Norbert Klodt habe immer mit Liebe gearbeitet und mit dem Herzen gesehen, sagt Judith Giesel, eine frühere Mitarbeiterin. Andere Kolleginnen beschreiben ihren scheidenden Chef als väterlichen Freund, der großzügig und nie nachtragend war. Er habe keinen Standesdünkel und immer Respekt vor der Arbeit der anderen. Er habe das Talent, auch im Stress gelassen zu bleiben. Er ist ebenso humorvoll wie tolerant. Geht es um die gute Sache, könne er aber auch beharrlich bis penetrant sein.

Er sei immer einsatzstark und keineswegs konfliktscheu, sobald er für andere kämpft. Mit ihm verliere die Caritas einen Schatz an Wissen und Erfahrung. Er war immer „wie ein Fels für alle Mitarbeiter und für alle Hilfesuchenden“.

Einer seiner Weggefährten ist Vize-Landrat Stefan Nüßle (CDU). Beide Männer verbindet auch eine tiefe Freundschaft. „Oft, wenn sein Telefon klingelte, waren es Notrufe“, erzählt Nüßle. „Dann ist Norbert sofort losgestürmt, um zu helfen.“ Egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. Er sei ein Fürsorger, der das Herz am rechten Fleck hat.

Die Welt besser machen, zum Positiven verändern – das war auch Klodts Antrieb, sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik zu engagieren. Schon in der DDR zählt er zu den Nordhäuser Aktivposten bei der friedlichen Revolution. Am Runden Tisch nimmt seine politische Arbeit Fahrt auf. Ab 1990 verstärkt Klodt die CDU-Reihen im Stadtparlament. Er bleibt dort 25 Jahre lang. Unermüdlich leistet er in vielen Fachausschüssen konkrete Sacharbeit. Er scheut keine Debatten. Als Fraktionschef prägt er jahrelang das Gesicht der Nordhäuser CDU. Er wagt 2006 auch die Kandidatur zur Oberbürgermeister-Wahl, ist aber gegen die Amtsinhaberin Barbara Rinke (SPD) chancenlos.

Kai Buchmann (parteilos), der heutige Stadtchef, schaut ehrfürchtig auf Klodts politischen Weg: „Ich wünsche mir mehr solcher meinungsstarker Menschen in der Stadtgesellschaft.“

Norbert Klodt kann loslassen. Er weiß: Seine Caritas steht auf festen Füßen. Die Nachfolge ist geklärt. Manuela Knothe (36) aus Berga tritt in seine Fußstapfen. Sie ist seit 13 Jahren bei der Caritas, war zuletzt die Schulsozialarbeiterin in der Ellricher Regelschule.

Die Bürokratie habe er tatsächlich nicht gemocht, gesteht Klodt zum Abschied. Und lächelnd ergänzt er: „Vieles, was heute bei der Caritas in Nordhausen existiert, gäbe es nicht, wenn ich immer den Dienstweg eingehalten hätte.“

Er sieht sein Lebenswerk auch in Zukunft in guten Händen. Die Caritas bleibe weiterhin in Nordhausen ein sicherer Hafen für viele Menschen. Davon ist er überzeugt.

Ob ihm nun langweilig wird im Ruhestand? „Das weiß ich nicht“, sagt Norbert Klodt. „Aber ich habe eine wundervolle Frau und vier wundervolle, chaotische Töchter. Die werden sich schon was einfallen lassen.“ Er sei fest entschlossen, sein Rentnerdasein zu genießen.