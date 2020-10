Er ist gefallen, wenn auch nur virtuell: Der Startschuss für den Hochschulinkubator für Entrepreneurship, der auch einfach nur Hike genannt wird. Worum es bei Hike geht und wer das Team dahinter ist, wurde zur Auftaktveranstaltung am Dienstag per Livestream erklärt.

„Du hast eine Idee, die du umsetzen möchtest? Du wolltest schon immer dein eigenes Unternehmen gründen? Dann bist du im Hike genau richtig“, sagt Professor Lutz Göcke, der zusammen mit Elmar Hinz, Kareen Schlangen und Klaus-Peter Neitzke das Projekt leitet. Studenten und Mitarbeiter der Hochschule, die den Traum vom eigenen Start-up oder die Idee für ein Produkt haben, dürfen sich auf eine intensive sechsmonatige Betreuung und bis zu 7500 Euro für die Entwicklung ihrer Gründungsidee freuen. Im Inkubationsprozess testen die potenziellen Gründer ihre Idee, erarbeiten eine Marketingstrategie, einen Prototyp sowie einen Business-Plan und suchen nach Investoren.

Für den ersten Durchlauf gab es neun Bewerber, von denen vier nun ihre Reise beginnen. Darunter Deko Fittery, die passende Dekorationsartikel individuell für jedermann heraussuchen. CNC Woodlights bietet hingegen individualisierte nachhaltige Beleuchtungen an. Drittes Team ist Confluen, das die Suche nach dem passenden Influencer ermöglicht. Das letzte Projekt ist eines, das allen einen mobilen Zugang zu Strom und Wasser ermöglichen will, egal in welchem entlegensten Winkel der Erde. Konkret vorgestellt werden sollen die Gründungsideen an einem Demo-Day im Frühjahr des nächsten Jahres.

Begleitet werden die Gründerteams dabei von den Projektmitarbeitern Lisa Heyde, Kristina Hülsebusch, Christian Zoll und Philipp Gocht. Am Ende der sechsmonatigen Arbeitsphase halten die potenziellen Gründerteams bestenfalls ihr Produkt in den Händen und sind optimal vorbereitet, sich mit ihrer Idee bei Investoren vorzustellen.