Nordhausen: Wahltermine sollen verschoben und Amtszeit verlängert werden

Am Montagabend hat Landrat Matthias Jendricke (SPD) den Ältestenrat des Kreistages und Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (CDU), den Kreisvorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes, eingeladen, um über die strittigen Wahltermine im Februar 2021 für die Bürgermeister- und Landratswahl zu sprechen. In der Sitzung hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Egon Primas den Vorschlag unterbreitet, die Wahl im Frühjahr gar nicht durchzuführen und die Amtsperiode des Landrates gegebenenfalls sogar bis zur Bundestagswahl im Herbst zu verlängern, teilte Landkreissprecherin Jessica Piper am Dienstag mit. „Diesem Vorschlag haben sich alle Fraktionen im Kreistag angeschlossen“, so Piper. Aufgrund der einvernehmlichen Gesprächsübereinkunft sei nun kein Sonderkreistag mehr erforderlich, wie ihn die CDU-Kreistagsfraktion noch vor Kurzem gefordert hatte.

„Sollte das Landesverwaltungsamt die Amtszeit des Landrates verlängern, wird die Kommunalaufsicht eine ähnliche Regelung auch für die Bürgermeister in Werther und Hohenstein treffen. Auch die Termine dieser Bürgermeisterwahlen wird die Kommunalaufsicht nun absetzen, dazu werden die betroffenen Gemeinden noch am Dienstag angeschrieben“, erklärte die Kreissprecherin.

Die Städte und Gemeinden hatten zuletzt signalisiert, dass sie die Wahlen aufgrund der Pandemiesituation für nicht durchführbar halten. Weil die Amtszeiten der Bürgermeister von Hohenstein und Werther sowie des Landrates enden, sind die Wahlen im Februar und März aber erforderlich.

Die Termine der Bürgermeisterwahlen legt die Kommunalaufsicht des Landkreises fest, den Termin der Landratswahl das übergeordnete Landesverwaltungsamt. Deshalb hat an der Sitzung des Ältestenrates auch der Präsident des Landesverwaltungsamtes Frank Roßner teilgenommen. Dieser schlug am Montag vor, den Wahltermin zu verschieben, machte allerdings auch deutlich, dass aufgrund der derzeitigen Infektionslage eine neue Terminfestsetzung derzeitig schwer absehbar sei.