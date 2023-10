Nordhausen: Wenn die Ur-Ur-Oma Geburtstag hat, feiern fünf Generationen

Nordhausen. Gertrud Stilzebach ist 95 und zu ihrem Fest der Mittelpunkt einer besonderen Familie. Die Jubilarin verbringt ihren Lebensabend in Nordhausen. Sie entspannt am liebsten bei einer Tasse Kakao.

Diego (6) ahnt noch nicht, wie besonders seine Familie ist. Aber er wird ein Leben lang erzählen können: „Ich habe meine Ur-Ur-Oma gekannt.“ Das können nicht viele Nordhäuser von sich behaupten.

Diegos Ur-Ur-Oma ist Gertrud Stilzebach. Als sie 1928 in Ostpreußen geboren wurde, war Deutschland eine Weimarer Republik, liefen in den Kinos noch Stummfilme.

Jetzt feiert sie ihren 95. Geburtstag. „Im engsten Familienkreis“, meint Sohn Klaus. Eng heißt bei Stilzebachs: An der Festtafel sitzen fünf Generationen. Platz genommen haben Tochter Ingrid, Sohn Klaus mit seiner Frau Christine, Enkelin Madeleine, Ur-Enkelin Jasmin mit ihrem Mann Rick, Ur-Enkelin Michelle und Ur-Ur-Enkel Diego. Ein Stuhl bleibt leider leer: Enkelin Anke ist krank. Sie verpasst einen Nachmittag, der sich im kollektiven Gedächtnis der Familie verewigt.

In vertrauter Runde erwachen Erinnerungen. Gertruds Lebensweg ist schon früh von einem Schicksalsschlag geprägt. Sie verliert als junge Frau ihre ostpreußische Heimat. Der Krieg mündet in eine Flucht. Deren Ziel ist Thüringen. Hier fügt sich alles zum Guten, als Gertrud ihrer großen Liebe begegnet. Er heißt Emil und ist der Grund, warum Gertrud in Pustleben heimisch und das Dorf bis 2014 nicht mehr verlassen wird.

Gertrud und Emil heiraten, krönen ihr Familienglück mit den beiden Kindern Ingrid und Klaus. Nur der Tod kann sie scheiden. Nach der goldenen Hochzeit trennt sich ihr Weg, als Emil 2001 entschläft.

Die älteren Wipperdorfer kennen Gertrud aus ihrer Zeit als Verkäuferin im Pustleber Dorfkonsum, den sie auch jahrelang leitet. Als der Laden schließt, führt Gertruds Berufsweg nach Nordhausen. Zunächst arbeitet sie als Verkäuferin am Alten Tor, später im Intershop.

Umsorgter Lebensabend im Nordhäuser Seniorenheim

Gertrud ist ein Familienmensch. Die Kinder und Enkel sind ihr immer wichtig. Zeit für Hobbys bleibt da kaum. Die Arbeit im Garten ist ein willkommener Ausgleich. Zum kleinen Hof zählen jahrelang auch Hühner und Schweine. Es gibt immer zu tun. Langeweile ist ein Fremdwort. Auch der Ruhestand ist kein Stillstand. Als Rentnerin bewahrt sich Gertrud den familiären Status der guten Seele, des sicheren Hafens, der lebenserfahrenen Ratgeberin, der verlässlichen Oma.

Doch die Lebenszeit verstreicht nicht spurlos. Seit 2014 wohnt Gertrud in Nordhausen – im Haus am Park, dem Soweno-Seniorenheim in der Bochumer Straße.

Hier kümmern sich Sandra Küster und die anderen Pflegefachkräfte liebevoll um Gertrud. Trotz ihrer 95 Jahre nutzt sie noch etliche Beschäftigungsangebote des Hauses, nimmt am Geschehen teil. Sie gönne sich gern auch Ruhephasen, berichtet Sandra Küster, finde so eine gesunde Balance, sobald es doch mal aufregender für sie ist. Ihr 95. Geburtstag falle gewiss in diese Kategorie, meint die Betreuerin lächelnd. Am Lebensabend versetzt auch Freude den Menschen in Hochspannung. Positive Gefühle lassen das Herz schneller pochen.

Gut entspannen kann Gertrud bei einer leckeren Tasse Kakao. „Den trinkt sie sehr gern“, verrät Sandra Küster. Und überhaupt sei Gertrud „eine Süße“. Denn sie nascht liebend gern. Vielleicht ihr Geheimrezept für das lange Leben.