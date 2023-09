Der Kürbis- und Zwiebelmarkt ist seit Jahren in Nordhausen ein beliebter Herbstmarkt am Rathaus. Auch Lilly hatte hier schon ihren Spaß.

Nordhausen will es wissen: Wer kann am besten Kürbis schnitzen? Ein Spaß zum Zwiebelmarkt

Nordhausen. Mag anderswo der Zwiebelmarkt ausfallen. In Nordhausen wird er durchgezogen. Und die Gilde hat an dem Tag einiges geplant.

Auch in diesem Jahr findet ein Kürbis- und Zwiebelmarkt in Nordhausen statt, kündigt Katrin Schiel von der Deutschen Marktgilde an. Er ist am Sonnabend, 7. Oktober, von 9 bis 15 Uhr. Die Besucher dürfen sich auf typische Zwiebelzöpfe, herbstliche Trockengestecke und Floristik, frisches Obst und Gemüse, regionale Wurstspezialitäten sowie Fischfeinkost freuen. Die beliebte Kürbissuppe und Rostbratwurst von Familie Wolter sollen das Marktangebot abrunden. Zudem ist von 12 bis 15 Uhr ein Rahmenprogramm geplant. „Große und kleine Marktbesucher dürfen sich am Kürbisschnitzen versuchen und ihre dekorativen Kunstwerke natürlich mit nach Hause nehmen, um sie nachts erleuchten zu lassen“, erklärt Katrin Schiel. Musikalisch untermalt wird der Markttag von Alfons Henkel.