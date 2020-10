Nordhausen wirbt nun mit viersprachigem Imagefilm um Gäste

Das Nordhäuser Rathaus wirbt nun noch breiter für einen Besuch in der Stadt. Um auch internationale Gäste zu locken, hat die Stadtverwaltung ihren im Frühjahr veröffentlichten Werbefilm in vier Sprachen übersetzen lassen: ins Englische, Französische, Hebräische und ins Polnische. Die Wahl der Übersetzungen ist kein Zufall. So habe man neben der Weltsprache Englisch bewusst auf die Landessprachen in den Nordhäuser Partnerstädten in Charleville-Mézières (Frankreich), Bet Shemesh (Israel) und Ostrów-Wielkopolski (Polen) gesetzt, erklärte Rathaussprecher Lutz Fischer. Der knapp siebenminütige Film findet sich dem städtischen Youtube-Kanal, der ebenfalls im Frühjahr an den Start ging, sowie auf den Social-Media-Kanälen der Stadt.