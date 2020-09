Nordhausen: Wunder wird wieder wunderschön

Nordhausen. Mit dem Theodosius-Stein am Rathaus wird eines der Sieben Wunder Nordhausens wieder in seinen alten Glanz versetzt. Hobbyhistoriker Michael Garke hatte lange dafür gekämpft.

Großes Gedränge am Rathaus. Stadtführung für die vierte Klasse der Grundschule in Niedersalza. Und die wuselt zu ihrem Wandertag aufgeregt und interessiert zugleich um Gästeführer Michael Garke. Gerade erklärt der den Knirpsen die Sieben Wunder ihrer Heimatstadt: Den Idealen der Antike nacheifernd, ersann das Nordhäuser Bürgertum zu Zeiten der Renaissance solch bemerkenswerte Punkte in der Stadt.