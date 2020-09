Nordhausen: Zirkus Zappelini sucht weiteren Nachwuchs

Der Zirkus Zappelini bei einer Probe für das „Stückwerk Nr. 17“ auf der Bühne im Großen Haus des Theaters in Nordhausen.

Nordhausen. 20 Kinder sind in die neue Zirkus-Saison gestartet. Weitere Teilnehmer sind beim Training in Nordhausen herzlich willkommen.

Im Nordhäuser Kinder- und Jugendzirkus Zappelini haben in der gerade frisch gestarteten Saison 20 Jungen und Mädchen aus der Südharzer Region ein neues Hobby im Zirkus gefunden. Sie üben mit viel Freude und Spaß zu jonglieren, Räder zu schlagen und die ersten akrobatischen Tricks, berichtet Vereinssprecherin Jessica Pieper.

Wer noch auf der Suche nach einer aktiven Freizeitbeschäftigung ist, kann jetzt in den neuen Zappelini-Kursen Zirkusluft schnuppern. Jeden Montag treffen sich ab 14.30 Uhr Kinder zum Seiltanzen und zum Kugellaufen im Balance-Kurs. Immer dienstags um 14.30 Uhr trainieren die Zappelinis in der Turnhalle in Nordhausen-Ost und gehen dabei einmal querbeet durch den Zirkus-Garten.

Mittwochs gibt es ab 14 und ab 17 Uhr noch Plätze für junge Akrobaten, und am Donnerstag um 16.15 Uhr werden noch junge Jongleure für Diabolo und Flowersticks gesucht. Auch wer keine Vorkenntnisse hat, ist herzlich bei Zappelini willkommen.

„Wir suchen keine Talente, sondern bieten ein breit gefächertes Training für geschickte und ungeschickte junge Menschen“, erklärt Zirkustrainerin Steffi Böttcher.

Wer sich für das Training interessiert, schreibt am besten online eine Nachricht an: info@studio44ev.de