Nordhausens Bücherschatz birgt noch immer Überraschungen

Diese Geschichte hat alles für einen Roman Umberto Ecos: Ein Kloster in unruhigen Zeiten. Ein Büchernarr als Prior, der das Haus Gottes nach und nach mit Büchern füllt. Und Abschriften von Philosophen wie Aristoteles in den Regalen, während vor den Klostermauern der Bauernkrieg tobt. Zugetragen hat sich diese Geschichte aber nicht in einem Folgeroman von „Der Name der Rose“, sondern im beginnenden 16. Jahrhundert vor den Toren Nordhausens.

Jenen Jahren hat die Stadt einen ihrer größten musealen Schätze zu verdanken – die Himmelgarten-Bibliothek, benannt nach dem Kloster bei Leimbach, von dem heute nur noch wenig zeugt. Obgleich das Kloster dem Servitenorden schon ab 1295 als Heimstatt diente, begann die Glaubensgemeinschaft erst um 1488 mit ersten Bucherwerbungen. Die heutige Sammlung an Schriften sei zu großen Teilen Johannes Pilearius zu verdanken, weiß Nordhausens Stadtarchivar Wolfram Theilemann von jenem Mann, der 1510 erstmals als Prior des Klosters erwähnt wird.

350 Bände auf Latein und Griechisch

Ab da ließ der gelehrte Kirchenmann die Bibliothek auf über 350 erhaltenen Bände anwachsen, die 834 Publikationen enthält. Texte zur Theologie und Philosophie bis hin zu juristischen und medizinischen Themen, zählt Theilemann auf. Überwiegend sind die Schriften in Latein und Griechisch verfasst worden. „Pilearius lebte zeitgleich mit dem Aufschwung des modernen Druckwesens. Wir haben es daher mit vor allem mit zwischen 1450 und 1500 entstandenen Inkunabeln zu tun“, erläutert der Archivar den Charakter der mit beweglichen Lettern gedruckten Bücher, die aber noch vor Gutenbergs Druckverfahren entstanden.

Dass nicht mehr Bücher dieser wegweisenden Technik hinzukamen, ist dem Bauernkrieg geschuldet. Er verwüstete das Kloster 1525. Doch die Mönche retteten ihren Wissensschatz nach Nordhausen. „Allerdings mit ungewissem Schicksal“, gibt Theilemann einen Vorgeschmack auf jene Odyssee, die den Büchern in den Jahrhunderten danach bevorstand. Denn wenige Jahre nach ihrer Rettung wurde die Reichsstadt unter Bürgermeister Michael Meyenburg evangelisch. „Den Menschen stand nach anderem der Sinn als nach lateinischen Glaubenstexten“, sagt Theilemann über die Bibliothek, die an die Pfarrbibliothek von St. Blasii überging, ohne hier wirklich beachtet worden zu sein. „Sie vergammelten mehr oder weniger“, kommentiert der Geschichtskenner diese Zeit, der keine besseren folgen sollen:

Was vom Bauernkrieg übrigblieb, vergammelte später

Der Philologe Richard Rackwitz beispielsweise entdeckte sie in den 1870ern in „feuchten Räumen der Sakristei in einem kläglichen Zustand“.

Bei Rackwitz’ gut gemeintem Versuch einer ersten Restaurierung machte er so viele seiner Zeit geschuldete Fehler, dass wohl viele buchbinderische Eigenschaften des Bestands verloren gegangen sind.

Auch der Krieg hinterließ Spuren. Anders als große Teile des Stadtarchivs aber nicht durch die Bombardierung. Die überstanden die Bücher in einem Bunker. „Stattdessen gingen Teile der Himmelgarten-Bibliothek in den Nachkriegstagen bis 1972 verloren“, erzählt Theilemann.

Teile der Bibliothek wurden in alle Welt zerstreut

Ein Kuriosum in der Historie der Bibliothek: Bei einer Versteigerung in Berlin tauchte 2006 ein Buch der Sammlung im Auktionskatalog auf. „Hier hat das keiner mitbekommen“, ärgert sich Theilemann, der erst seit 2012 Stadtarchivar ist. Aber selbst, wenn er hier gewesen wäre: „Museen und Archiven könnten niemals alle Versteigerungen im Blick haben. Dann würden wir vier von fünf Tagen nichts anderes machen.“ Weil das Auktionat an ein US-amerikanisches Antiquariat ging, dies aber den Käufer nicht preisgeben will, scheint das Büchlein für immer verloren.

Dass es sich um dabei um Notizen des Johannes Pilearius selbst handelt, ist umso tragischer. „Das Notizbuch wäre eine Sensation, weil wir den Erschaffer der Bibliothek damit näher kennenlernen würden“, sagt er über diese Lücke in den Schränken des Flohburg-Museums. Alle anderen Bücher seien im Wesentlichen bekannt, sind Klassiker der Theologie.

Bücher verraten Geheimnisse der frühen Druckkunst

Doch nicht nur dies ist für Theilemann eine Forschungslücke, die auch heute noch Wissenschaftler nach Nordhausen kommen oder in die digitalisierten Version der Bücher blicken lässt.

„Spannend sind auch Fragen, wie die Bücher gedruckt und gebunden oder wie sie illustriert wurden. Das sagt viel über die Zeit aus.“ Kleine handschriftliche Bemerkungen, wie sie immer mal wieder entdeckt werden, verraten Theilemann zufolge wiederum etwas über die Mönche, die die Bücher studierten.

Und dann sind da gelegentlich auch spektakuläre Zufallsfunde. Theilemann deutet auf einen sogenannten Einblattdruck. „Ein Vorläufer des Flyers oder des Posts“, lächelt er beim Gedanken an dieses in eines der Bücher eingeklebte Blatt, das schnelle Nachrichten des ausgehenenden Mittelalters als eine Art Flugblatt transportierte. Ähnlich einem heutigen Prospekt von Reiseveranstaltern bewirbt der Druck eine Wallfahrt nach Jerusalem. Theilemann will nicht ausschließen, dass sich weitere spannende Einblicke in die Geschichte hinter den Buchrücken verstecken.