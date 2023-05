Nordhausens geheimnisvolle Denkmäler: Was Wappen, Rolandstatue und Chorgestühl erzählen

Jessica Sophie Müller referiert am 9. Mai im Nordhäuser Tabakspeicher über die Denkmäler in der Stadt.

Nordhausen. Wer Näheres über die Denkmäler in Nordhausen erfahren möchte, der sollte sich eine Veranstaltung im Tabakspeicher nicht entgehen lassen.

Die Mitglieder des Nordhäuser Geschichts- und Altertumsvereins laden Interessierte zum Vortrag „Die Geschichte der mittelalterlichen Stadt Nordhausen in Bildern – ein kunsthistorischer Ausflug“ ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Museum Tabakspeicher in Nordhausen statt. Referentin Jessica Sophie Müller wird in ihrem Vortrag auf die Bedeutung von herausragenden Denkmälern wie dem Nordhäuser Wappen, der Roland-Statue und dem reich geschnitzten Chorgestühl eingehen. Sie ist eine profunde Kennerin der Nordhäuser Kunstgeschichte und hat sich intensiv mit den Denkmälern, unter anderem mit dem Neptun in der Promenade, beschäftigt, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.