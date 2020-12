Nordhausens Haushalt kann in Kraft treten

Der Haushalt 2021 der Stadt Nordhausen kann in Kraft trefen.

Das Amtsblatt „Nordhäuser Ratskurier“ ist am 30. Dezember in seiner elften Ausgabe erschienen. Wie Stadtsprecher Lutz Fischer weiter mitteilte, beinhaltet diese die „Feststellung des geprüften Jahresabschlusses 2019 der Stadt Nordhausen und Entlastung des Oberbürgermeisters und der Beigeordneten zum Jahresabschluss 2019“ sowie die „Haushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2021“. Damit könne der städtische Haushalt 2021 umgehend zum 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Die Haushaltssatzung 2021 kann mit ihren Anlagen bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses, vom 4. Januar 2021 bis 12. Februar 2021, während der Öffnungszeiten der Verwaltung im Büro des Oberbürgermeisters, Rathaus, Markt 1, Zimmer 104 eingesehen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Einsichtnahme derzeit nur nach telefonischer Terminabsprache unter Telefon: 03631/ 696 408 möglich.