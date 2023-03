Nordhausens historisches Foto: 22.000 Quadratmeter unter Glas

Heringen. Diesmal mit einem Blick in die Vorbereitungen der Pflanzenproduktion der Heringer LPG. Lichbild ist aus unserem Zeitungsarchiv vom 17. März 1983.

Das Auspflanzen von Gurken und Tomaten haben Helmut Decker (rechts) und Volker Arndt von der LPG Heringen Mitte März 1983 in einem Gewächshaus vorgenommen. Auf 22.000 Quadratmeter unter Glas und Plaste wuchsen dort die verschiedensten Kulturen heran. Damals lieferten die Landwirte täglich fünf Tonnen Tafelobst vorwiegend in die Kreisstadt Nordhausen aus. Auch angeboten hatten die Landwirte dazumal Chicorée, Lauchzwiebeln und jungen Kohlrabi. Ende März sollten 20.000 Bund Schnittlauch sowie 80.000 Köpfe Salat in den Handel kommen. Im Laufe des Jahres wollte die LPG zudem 240 Tonnen Gurken, 42 Tonnen Tomaten und 50.000 Köpfe Salat liefern, so Fritz Rosenhahn, Produktionsleiter Sonderkulturen der LPG.