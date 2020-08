Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nordhausens höchstes Livekonzert

Immer wieder am ersten Freitag im September bittet die Band Franz Karafka auf das Parkdeck der Nordhäuser Marktpassage zu einem Konzert unter freiem Himmel. Und wie so oft bei dieser Gelegenheit haben die Musiker um Steffen Zickenrott und Toni Drobner wieder ein neues Album im Gepäck. Genau genommen ist „Katarakt“ ihr zweiter Longplayer, weshalb die Veranstaltung am Freitag, 4. September, um 19 Uhr erneut eine Record-release-Party sein wird. Mit allem, was dazu gehört. Also: musikalische Gäste, Mitwirkende, bis zu 300 neugierige Besucher, frisch gebrannte CDs, Videoclips, Signierstunde und jede Menge Premieren für die 13 Titel, die es nach einjähriger Arbeit auf „Katarakt“ geschafft haben.

Wer das erste Album der Band kennt, der ahnt bereits, was da an geballter Power, Ohrwürmern, technischen Effekten und hintersinnigen, witzigen Texten von der Bühne rocken und rollen wird.

Natürlich ist das Corona-Virus nicht eingeladen. Es werden alle verordneten Maßnahmen ergriffen, damit es auch wirklich draußen bleibt. So schüttelt niemand Hände von anderen. Das heftige Zusammenschlagen der eigenen ist aber ausdrücklich erwünscht. Es wird nicht von untereinander Fremden aus der selben Flasche getrunken. Es sind genug für alle da. Ein maßvoller Mindestabstand wird gehalten und die Daten aller anwesenden Fans temporär erfasst.

Leider können aus besagten Gründen auch nur die ersten 300 feierwütigen Karafka-Fans Zutritt erlangen und familienweise geordnet an den 30 Bierzeltgarnituren Platz nehmen, was eine schriftliche Vorankündigung unter konzert@rodmusic.de mit Angabe von Adresse und Telefonnummer für alle die sinnvoll erscheinen lässt, die nicht an der Abendkasse die bereitliegenden Listen ausfüllen wollen.