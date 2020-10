Nordhausens OB über Landrat: „Wenn mir jemand in die Tasche greift, reagiere ich emotional“

Halbzeit für Nordhausens Oberbürgermeister: Welche großen Aufgaben er in den kommenden drei Jahren seiner Amtszeit sieht, verrät Kai Buchmann (parteilos) im Interview.

Welche Schlagzeile würden Sie in drei Jahren nach Ihrer ersten Amtszeit gern lesen?

Etwas in der Art: „Nordhausens Finanzlage ist stabil. Der Oberbürgermeister dankt dem Stadtrat für konstruktive Haushaltsdebatten“.

Wie realistisch ist das?

Sehr. Das war mein bisheriges Ziel und wird es auch künftig sein: Ich will alles dafür tun, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Mit den Stadträten und Ortsteilbürgermeistern will ich weiter vernünftige Haushalte aufstellen. Es wäre eine super Ergebnis, nach Jahren der Haushaltskonsolidierung jetzt wieder und in drei Jahren weiter selbst Herr des Geschehens zu sein. Das will ich, das dürfen wir nicht verspielen.

Wie kann das gelingen?

Die städtische Handlungsfähigkeit manifestiert sich an der sogenannten Mittelfristplanung. Diese Vier-Jahres-Perspektive in der Haushaltsaufstellung muss mit der schwarzen Null abschließen. Dann ist die Stadt Nordhausen kreditwürdig und erhält beizeiten die Haushaltsgenehmigung. Das schaffen wir aktuell. Alles, was jedoch in den Haushaltsentwurf hinzukommt, schiebt ein anderes Projekt. Das muss allen klar sein.

Der investive Schwerpunkt Ihrer ersten drei Jahre lag auf Pflichtaufgaben – auf Kindergärten, Schulen und Infrastruktur. Wird sich künftig ein weiteres Feld auftun?

Das hat es schon: Sie lassen hier rund 48 Millionen Euro unter den Tisch fallen. Die fließen mit der Feuerwache und der Theatererweiterung in den Bau von zwei Jahrhundertprojekten. Auf der Einhaltung der Bauzeiten und Finanzen wird künftig mein Fokus liegen.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den kommenden drei Jahren noch auf sich zukommen?

Wenn wir den Haushalt beisammen halten und Corona meistern, wie wir es derzeit tun, schaffen wir auch alles, was noch kommt. Dass es schwierig wird, zusätzliche, vor allem freiwillige Aufgaben und weitere Großprojekte parallel zu stemmen, liegt auf der Hand.

Also weiter keine Visionen, wie sie viele Nordhäuser fordern?

Die Stadt ist beschränkt leistungsfähig. Vielleicht gilt es, das einmal festzuhalten. Der Investitionsstau in Nordhausen beträgt aktuell 140 Millionen Euro. Den abzuarbeiten und die beiden Großprojekte zu schaffen, ist Vision genug.

Wie groß war der Investitionsstau vor Ihrem Amtsantritt im Oktober 2017?

Vielleicht war er so aussichtslos hoch, dass er nicht erhoben wurde. Ich habe ihn jetzt erstmals aufstellen und somit beziffern lassen.

Können Sie sich angesichts solcher Zahlen eine zweite Amtszeit vorstellen?

Na, klar! (Ohne Zögern) Aber die Nordhäuser entscheiden.

Zuvor wartet noch eine andere Wahl: Wen wünschen Sie sich ab 2021 als Landrat?

Auch das entscheiden die Bürger.

Eines Ihrer Wahlversprechen war es, den Disput zwischen Rathaus und Landratsamt zu beenden. Was wäre dafür nötig? Noch scheint das nicht der Fall…

Keine Ahnung, vielleicht ein Kreis mit weniger beunruhigender Finanzlage und der ordentlich spart.

Sehen Sie Ihr Versprechen ohne Landrat Matthias Jendricke (SPD) leichter erfüllbar?

Aus meiner Sicht gibt es zwischen uns keinen Streit oder persönliche Animositäten. Das sind Dispute qua Amt. Oft geht es ja um grundsätzliche Fragen zwischen Landratsamt und der großen kreisangehöriger Stadt: Wie soll ich beispielsweise reagieren, wenn der Kreis die Kreisumlage um zwei Prozent erhöht und zeitgleich die Schulumlage um zwei Prozent senkt? Die Stadt als Schulträgerin zahlt also als einzige kreisangehörige Kommune drauf. Da wird meine finanzielle Handlungsfähigkeit für die Stadt und ihre 13 Ortsteile eingeschränkt. Und wenn mir jemand in die Tasche greifen will, reagiere ich nun einmal emotional.