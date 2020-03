Weiteres vorübergehendes Zuhause in Nordhausen

Geschlossene Schulen und Kindergärten: Familien stellt dieser Fakt im Zuge der Corona-Krise vor enorme Herausforderungen. Was aber, wenn die Eltern überfordert sind mit der Erziehung, der Beschäftigung ihrer Kinder über 24 Stunden am Tag?

Neuerdings gilt auch für diese Familien, dass die Notbetreuung in Schulen und Kindergärten in Anspruch genommen werden darf. Dennoch geht das Landratsamt davon aus, dass der Bedarf nach externer Hilfe ansteigt. Das Jugendamt hat seit jeher Erfahrungen mit dem Thema, es darf ein Kind in Obhut nehmen: Es wird vorübergehend aus der häuslichen Umgebung genommen, um damit einer drohenden Kindswohlgefährdung vorzubeugen.

Das Problem derzeit: Die Plätze in den beiden Inobhutnahme-Stellen im Landkreis für die unter Zwölfjährigen sowie die bis 18-Jährigen sind komplett belegt, bei den anderen Plätzen in den Südharzer Kinderheimen ist es nicht anders. Selbst die Pflegefamilien seien zurzeit „ausgebucht“, sagt Stefan Nüßle (CDU), der zuständige Landrats-Beigeordnete.

In manchen Fällen mussten Kinder deshalb schon in Nachbarlandkreise gesucht werden. Deshalb hat sich die Kreisverwaltung nun entschlossen, in Nordhausen eine weitere Inobhutnahme-Stelle einzurichten. Den konkreten Ort nennt man nicht – aus Angst vor Eltern, die ihr Kind unberechtigterweise wieder mit nach Hause nehmen wollen.

„Zunächst beginnen wir mit sechs Plätzen im Neubau, wo es kleine Zimmer mit Sanitärtrakt gibt“, sagt Nüßle. Etwa ein Dutzend Betreuer brauche es angesichts von drei Schichten pro Tag. „Die Hälfte stellen die Jugendhilfeträger Jugendsozialwerk, Horizont-Verein, Johanniter, Kreisjugendring, Kreissportbund und Falken, die andere Hälfte bilden Sozialarbeiter aus der Kreisverwaltung.“ Bei Bedarf sollen die Platzkapazitäten erweitert werden.Stich-Wort