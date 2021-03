Nordthüringen: Warum die Menschen genau hier leben

Da war die Welt noch in Ordnung: Die Mitarbeiter des Regionalmanagements Nordthüringen mit der Willkommensbroschüre 2020.

Nordhausen. Nordthüringer Regionalmanagement startet anonyme Online-Umfrage zum Leben in der Region. Daten sollen der Forschung dienen.

Mit einer großen Befragung will das Nordthüringer Regionalmanagement herausfinden, wie Menschen ihr Arbeits- und Lebensumfeld im ländlichen Raum wahrnehmen, kündigt Projektleiterin Dörte Suberg an. „Warum leben die Menschen genau hier? Was wären Alternativen? Wie hat sich die Arbeit durch Corona verändert? Solche und viele weitere Fragen sollen uns helfen, die Wahrnehmung der ländlichen Räume noch besser zu verstehen und darzustellen.“ Daher bittet das Regionalmanagement um eine rege Beteiligung der Südharzer Kreisbewohner.

Die anonyme Umfrage unter www.starke-regionen.de findet im Rahmen des Bundesforschungsprojektes „Strategische Kooperationsregionen in ländlichen Räumen“ statt. Sie kann bis zum 26. März 2021 ausgefüllt werden. Dabei arbeiten die Regionen Allgäu, Vierländerregion Bodensee, Ems-Achse, Koblenz-Mittelrhein, Nordthüringen, Südwestfalen und Vorpommern zusammen.

Es gebe zahlreiche ländliche Regionen, die eine positive wirtschaftliche Entwicklung aufweisen, meint Dörte Suberg. Diese Regionen stehen aber bisher wenig im Fokus von Forschung und Öffentlichkeit und könnten künftig als gute Beispiele dienen, um strukturschwächeren Regionen mögliche Entwicklungspfade aufzuzeigen.