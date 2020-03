Nordthüringer Bahnverbindungen fehlen im Fahrplan

Mit nur einem Fahrschein sämtliche Busse und Bahnen in Nordthüringen nutzen: Diese Idee wird seit Jahren diskutiert. Die Umsetzung ist schwer, gelingt wohl nur mit weiteren Landeszuschüssen und wenn sich alle Landkreise – auch das Eichsfeld – hinter dieser Vision vereinen.

Den Öffentlichen Personennahverkehr als ein Ganzes zu begreifen, ist Voraussetzung dafür, ihn attraktiver zu gestalten. Doch nicht nur die Ticketfrage steht dem entgegen – auch in puncto Fahrpläne ist längst nicht alles optimal. Im aktuellen Fahrplan, den die Nordhäuser Stadtwerke herausgeben, fehlen die Zugverbindungen von Nordhausen nach Halle, Erfurt und beispielsweise Kassel, kritisiert die Nordhäuserin Eva-Maria Behnke.

Die Deutsche Bahn wie auch Abellio, heißt es von den Stadtwerken, hätten für das Fahrplanheft 2020 keine Bahndaten an den Zweckverband Nahverkehr Nordthüringen geliefert. „Natürlich wäre es kundenfreundlich und damit wünschenswert, dass im Fahrplan auch die Bahninfos veröffentlicht werden“, hofft Verkehrsbetriebe-Chef Thorsten Schwarz darauf, dass nächstes Jahr wieder alle Verbindungen des Eisenbahnknotens Nordhausen im Plan auftauchen.

Der Bahnkonzern wiederum spielt den Ball zurück: „Im September 2019 haben wir eine schriftliche Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung an der Herausgabe der Regionalfahrpläne des Zweckverbandes Nahverkehr Nordhausen für das Fahrplanjahr 2020 geschlossen. In den vergangenen Jahren erfolgte dann meist im Oktober die Anfrage an unsere bearbeitende Fachabteilung zur Übermittlung der Fahrplantabellen unter Angabe der gewünschten Kursbuchstrecken. Für die Regionalfahrpläne Nordhausen ging bei unserer bearbeitenden Abteilung der Kursbuchstellen der DB Regio Südost aber keine Anfrage ein und somit erfolgte auch kein Versand“, erklärt Bahnsprecher Jörg Bönisch die Sicht der Bahn.