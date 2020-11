Nordthüringer Doku-Chat zum Schuman-Plan

Per Chat ist die Teilnahme an einem interaktiven Format zu den Anfängen der EU möglich, das der Politologe Ingo Espenschied mit dem Europahaus Nordthüringen am 23. November um 19 Uhr online anbietet. Das teilt das Jugendsozialwerk mit. In der Veranstaltung „Doku Live – 70 Jahre Schuman-Plan“ spricht Espenschied über die Gründungsgeschichte der EU und erläutert die historische Bedeutung des Einigungsprozesses. Das interaktive Vortragsformat „Doku Live“ findet bereits seit elf Jahren zu wechselnden Themen statt. Um den Link zu erhalten, wird um formlose Anmeldung an europahaus@jugendsozialwerk.de gebeten.