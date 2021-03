Nordthüringer Kritik an höheren IHK-Beiträgen

Die jüngste Beitragserhöhung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt sorgt für Unmut bei den Mitgliedsunternehmen. Diese war auf der IHK-Vollversammlung für 2021 beschlossen worden. Aufgrund der Beitragsrechnungen, die jetzt bei den Unternehmen eingingen, wandten sich mehrere Mitglieder an den Vorstand des Nordthüringer Unternehmerverbandes (NUV) und des Wirtschaftsforums Eichsfeld.

„Das ist überhaupt nicht zu vermitteln”, kritisiert NUV-Chef Niels Neu. „Für viele unserer Mitglieder hat sich der Grundbeitrag für die Mitgliedschaft von 120 auf 180 Euro im Jahr erhöht“, ergänzt Christian Hotze vom Wirtschaftsforum. „Durch die gleichzeitige Erhöhung der Umlage fallen bei einzelnen Firmen Beitragserhöhungen von bis zu 22.000 Euro im Jahr an. Und das in Corona-Zeiten, in denen viele Betriebe um ihre Existenz bangen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Unternehmer”, kritisiert Neu.

Am Donnerstag verteidigte die Kammer ihr Vorgehen. „21.400 von 54.530 Mitgliedsunternehmen sind von den Beiträgen befreit“, sagt IHK-Vizepräsident Ulrich Schlegel. Weitere 11.400 Firmen würden den Grundbeitrag von 67,50 Euro zahlen. Gut 7000 Betriebe würden mit 180 Euro jährlich zur Kasse gebeten. „Von der Umlage betroffen, die sich nach den Erträgen der Unternehmen richtet, sind 14.148 Firmen oder 26 Prozent der Mitglieder“, so Schlegel. Der Durchschnittsbeitrag liege im Kammerbezirk bei 329 Euro, der viertniedrigste in Deutschland. In Suhl zahlen die Betriebe im Schnitt 558 Euro. „Leider sind wir gezwungen, die Umlagehebesätze von 0,11 auf 0,14 Prozent anzuheben“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. Hintergrund sei der vom Rechnungshof geforderte Sparkurs. So musste die Kammer ihre Rücklagen jährlich um etwa eine Million Euro abbauen, was zu einem Sollfehlbetrag geführt habe. Der Haushalt soll ausgeglichen werden.

„Ich bin mir bewusst, dass der Zeitpunkt der Erhöhung nicht glücklich ist. Wir sind aber gezwungen, jetzt zu handeln“, sagt Haase-Lerch. Unternehmen, die den Mitgliedsbeitrag nicht zahlen können, wird eine Stundung angeboten.