Nordthüringer Volksbank-Cup: Freizeitläufer aus dem Kreis Nordhausen gewinnen 43 Pokale

Nordhausen. Siegerehrung krönt die Laufserie zum 12. Nordthüringer Volksbank-Cup. Gute Nachricht für die 13. Saison: Der Stadtwaldlauf in Ellrich feiert im April 2023 sein Comeback.

Die Saison ist vorüber. Auch die 12. Serie zum Nordthüringer Volksbank-Laufcup findet ihren krönenden Abschluss mit der traditionellen Siegerehrung. Die Cup-Organisatoren Peter Müller und Jörg Kurch laden diesmal zum Empfang ins Sondershäuser Sportzentrum am Göldner ein. 68 Pokale stehen dort am Freitagabend bereit.

Jörg Kurch blickt zufrieden auf das Jahr zurück. Alle sieben Volksläufe, die zur Cup-Serie gehören, sind regionale Höhepunkte und haben diesen Stellenwert erneut bestätigt. Die Veranstalter in Nordhausen, Sondershausen, Bad Frankenhausen, Harztor und Bleicherode leisten herausragende Arbeit.

Nun sind alle Punkte vergeben. 99 Starter finden sich in den finalen Tabellen wieder, weil sie mindestens an vier der sieben Läufe teilgenommen haben. Diesmal gibt es in 29 Altersklassen (AK) Gesamtwertungen. Jeder Läufer, der in seiner AK auf einem der ersten drei Ränge steht, gewinnt einen Pokal. Alle weiteren Platzierten erhalten Urkunden. Warum es 30 Cup-Sieger sind, klärt sich schnell auf. Denn die über 50-jährigen Männer haben mit Volker Trogisch aus Ellrich und Mirko Schmidt aus Nordhausen zwei punktgleiche Spitzenreiter.

Gebe es einen Vergleich der Regionen, hätten die Freizeitläufer aus dem Kreis Nordhausen die Nase vorn. Von den 68 Pokalen räumen sie 43 ab. Und sie stellen 19 der 30 Gesamtsieger. Eine starke Bilanz.

Der Titel des fleißigsten Punktesammlers geht aber ins Eichsfeld. Friedbert Fütterer (M 70) aus Gernrode hat 132 Zähler auf seinem Konto. An der Spitze der Frauen stehen die 53-jährige Silvia Schäfer aus Niedersachswerfen mit 127 Punkten. Ines Zimmermann (55 Jahre) aus Bielen erzielt 122 sowie die beiden Nordhäuserinnen Lina Anders (12) und Mina Pauline Karl (14) jeweils 118 Punkte. In der Rangliste der Männer folgen hinter Fütterer etliche Südharzer. Der Nordhäuser David Sperlich (34) darf sich über eine Gesamtpunktzahl von 127 freuen. Marco Nebelung (38) aus Nordhausen kommt auf 124. Die Ellricher Mario Pelzel (56) und Volker Trogisch (54) sowie der Nordhäuser Mirko Schmidt (52) stehen mit 123 Punkten in der Wertung.

Der älteste Cup-Sieger kommt aus Bad Sachsa. Der 81-jährige Ingobert Jacobi erntet am Freitagabend auch den längsten Applaus der Nordthüringer Volksläufer.

Mit einer guten Nachricht beginnt Jörg Kurchs Vorschau auf das nächste Jahr. Der Stadtwaldlauf in Ellrich kehrt in die Cup-Serie zurück. Laufchef Fabian Karnstedt und sein Team vom Ellricher Sportverein VfL 28 haben Wort gehalten und den zuletzt pausierenden Traditionslauf reaktiviert. Seine 21. Auflage soll am 22. April 2023 sein.

Damit stehen im Laufkalender des 13. Nordthüringer Volksbank-Cups acht Termine. Mit dem 45. Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen am 25. Februar startet die Serie. Der 32. Possenlauf ist am 18. März geplant. Ihm schließt sich der 45. Kyffhäuser Berglauf am 15. April an. Eine Woche später reiht sich Ellrich ein.

Der 9. Harztor-Lauf geht am 7. Mai über die Bühne. Die Bleicheröder feiern am 11. Juni das Jubiläum ihres 40. Vogelberglaufes. Der 17. Nordhäuser Citylauf ist am 24. September. Der Sondershäuser Stadtparklauf soll am 14. oder 21. Oktober die Cup-Serie 2023 beschließen.