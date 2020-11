Nordthüringer Volksbanken bleiben geöffnet

Nordhausen. 16 Filialen in den Landkreisen Nordhausen, Kyffhäuser und Sömmerda trotz Lockdown geöffnet. Bank bietet neue Möglichkeit der Terminvergabe.

Trotz strengerer Corona-Verordnungen will die Nordthüringer Volksbank weiter für ihre Kunden ansprechbar sein. Alle 16 Filialen in den Landkreisen Nordhausen und Sömmerda sowie im Kyffhäuserkreis bleiben daher weiter geöffnet, heißt es in einer Mitteilung des Kreditinstitutes. Die Kundenberater seien persönlich vor Ort.

Neu ist allerdings, dass sich Kunden und auch die, die es werden möchten, jederzeit im Internet Termine vereinbaren können – auch außerhalb der Filialöffnungszeiten, zum Beispiel nach Feierabend. Auf der Homepage www.nt-vb.de/terminvereinbarung-online können Termine mit den Kundenberatern von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 20 Uhr individuell gebucht werden. An den Hygieneempfehlungen habe sich derweil nichts geändert, sagt Marketingleiterin Katrin Westphal. „Nach wie vor empfiehlt die Volksbank, kontaktlos zu bezahlen, seine Bankgeschäfte „online“ zu erledigen und die SB-Technik für Überweisungen, Kontoauszüge und zum Geldabheben zu nutzen“, so Westphal.

Neben den Terminvereinbarungen im Netz ist die Bank auch telefonisch erreichbar unter 03631/6550, Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie freitags bis 16 Uhr