Nostalgie im alten Schrank

Annabell Küster findet Bekannte ihrer Kindheit wieder. Doch weder unter Thüringer Freunden, noch deutschlandweit kennt man die Figuren.

Es gibt viele Möglichkeiten, um in Erinnerungen zu schwelgen. Manchmal reicht ein zufälliger Geruch oder Musik. Das geht auch absichtlich: Vor kurzem durchwühlte ich bei meinen Eltern einen alten Kleiderschrank. Dort schauten mich etwa 20 Knopfaugenpaare aus einem Karton an: Lemur aus dem großen blauen Haus, Biene Maja, Schnatterinchen und Diddle-Maus. Meine Kindheit in einem Karton!

Jedes Stofftier brachte mich mehr zum Grinsen. Das wollte ich mit Freunden teilen und schickte ihnen ein Foto mit den Charakteren, die aus Film und Fernsehen bekannt sind. Ich dachte: Niemand kannte alle, nicht einmal die Hälfte. „Was sind denn das für komische Vögel? Ist das so ein Ost-Ding?“, fragte zum Beispiel ein fränkischer Freund. Meinte er etwa Schnatterinchen und Frau Elster? Eine Frechheit!

Doch für die wohl größte Verwirrung sorgte eine schwarze, flauschige Bohne. Nicht mal die älteren Semester kannten die Figur oder deren Kinderserie. Nun, liebe Leserinnen und Leser, frage ich Sie: Kennen Sie vielleicht die Serie „Barbapapa“?