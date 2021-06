Nur einer von 100.000 Keimen überlebt

Nordhausen. Das Nordhäuser Südharz-Klinikum hat in Technik investiert, die sich nur wenige Krankenhäuser in Deutschland leisten.

Nur wenige Krankenhäuser in Deutschland leisten sie sich: eine eigene maschinelle Bettenaufbereitung. Im Südharz-Klinikum ging eine solche Anlage dieser Tage in Betrieb, löste damit ihren Vorgänger ab. Der Um- und Einbau dauerte mehr als drei Monate.

Nun können in den Anlagen zur gleichen Zeit zwei Betten gewaschen und desinfiziert werden. Die Matratzenaufbereitung erfolgt parallel. Nach ersten Überprüfungen im Labor kann davon ausgegangen werden, dass bei dem jetzt erreichten Grad der Desinfektion lediglich ein Keim von 100.000 „überleben” kann. Am Tag durchlaufen rund 100 Betten und Matratzen die moderne Aufbereitung.

Hinter den beteiligten Firmen, aber auch hinter den hauseigenen technischen Mitarbeitern liege eine Zeit intensiver Arbeit, teilte das Klinikum mit. So sei bei der Ausschreibung die Einbauphase durch die Fachfirma auf sieben Wochen begrenzt worden.

68 Anschlüsse waren zu schaffen

Die davorliegenden Wochen wurden benötigt, um die baulichen Voraussetzungen für den Einbau der neuen Anlage zu schaffen. „Das hört sich vielleicht einfach an, aber es mussten zum Beispiel insgesamt 68 Anschlüsse für Elektrik, Datenübertragung, unterschiedliche Wasser- und Abwasserleitungen sowie für Dampf, Kondensat und Druckluft vorbereitet werden”, beschreibt der technische Leiter des Klinikums, Bernd Schimmel, den notwendigen Aufwand.

Die Geschäftsleitung des Südharz-Klinikums ist froh, die Entscheidung für den Einbau der neuen Bettenaufbereitung schon sehr frühzeitig getroffen zu haben. „Wir halten mit der neuen Anlage weiter daran fest, obwohl die aktuellen Hygieneregeln das nicht erfordern. Denn so können wir ein Höchstmaß an Reinheit gewährleisten, die mit einer oberflächigen Reinigung per Hand am Bett vor Ort nicht möglich wäre”, erklärte der kaufmännische Geschäftsführer Guido Hage.