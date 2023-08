Nur noch 80 km/h auf A 71 Richtung Heldrungen erlaubt

Nordthüringen. Das Tempolimit auf der A 71 zwischen Sömmerda-Ost und Schmücketunnel ist auf 80 km/h begrenzt. Das sind die Gründe:

Fahrbahnschäden bremsen den Verkehr auf der A 71 zwischen Sömmerda-Ost und dem Schmücketunnel. Nachdem die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem Abschnitt in Richtung Heldrungen zum Teil bereits auf 120 Kilometer pro Stunde gesenkt worden war, wurde das Tempo im Juli auf 80 Kilometer pro Stunde herabgesetzt.

Grund dafür sind Schäden an der Straße, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. „Die Ursache der Fahrbahnschäden ist dort in der Tiefe zu sehen“, sagte Tino Möhring, Sprecher der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH. Konkret handele es sich um Geländeerhebungen. Die Schadensbilder in dem bekannten Erdfallgebiet seien nicht überraschend: „Deren Ausmaß macht umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich.“