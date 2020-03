Nur Statistiken verblassen

Dieses Jahr könnte besser werden als das Dürrejahr 2019, schließlich regnete es in den letzten Wochen wunderbar. Den Eindruck untermauern die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst mit Zahlen: Vorigen Monat fiel in Nordhausen mit 102 Litern pro Quadratmeter mehr als das Zweieinhalbfache des Februar-Durchschnitts der Jahre 1961 bis 1990.

Der Boden ist nun fast gesättigt, auch in großer Tiefe. Kann der Forst nun nicht endlich das Klagen einstellen? Man sehnt sich danach, wie man vorigen Sommer auf den Regen wartete.

Vorerst aber ist nur ein vorsichtiges Hoffen von den Experten zu vernehmen. Sie verweisen auf voriges Jahr: Im ersten Vierteljahr fiel mit rund 141 Litern pro Quadratmeter Niederschlag sogar etwas mehr als im langjährigen Mittel (136 Liter). Dann aber folgten sechs Monate mit zu wenig Regen, viel zu wenig – mitten in einer Phase, in der die Bäume Blätter und Früchte ausbilden.

Statistiken verblassen in der Erinnerung – die Folgen einer Dürre indes zeigen sich mit der Zeit immer deutlicher. Auch das Schadensausmaß der Trockenheit von 2019 und 2018 im Wald wird erst dieses Frühjahr in vollem Umfang erkennbar sein – an viel mehr kahlen Buchen als vorigen Sommer. Es wird Jahre dauern, bis die Hainleite wieder die alte Hainleite ist.