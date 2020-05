Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur zehn Besucher in Nordhäuser Museen

„Kein durchschlagender Erfolg“ sei der Neustart in den städtischen Museen vergangenes Wochenende gewesen, erklärte Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD).

Keinen einzigen Besucher habe es am Samstag gegeben, am Sonntag zählte man im Tabakspeicher ein Paar und zwei Kinder, in der Flohburg eine Familie mit zwei Kindern und im Kunsthaus Meyenburg nur zwei Erwachsene. Zum Vergleich: An ähnlichen Wochenenden sind es im Schnitt 15 bis 20 Besucher pro Museum. „Vielleicht war das Wetter zu schön, waren die Leute noch nicht eingestellt auf die offenen Museen“, meinte Museumschefin Susanne Hinsching. Angesichts der neuen Hygieneregeln fehle auch der Erlebnischarakter der Museen.

Jeden Dienstag und Mittwoch ist der Tabakspeicher geöffnet, Donnerstag und Freitag sind es die Sonderausstellungen in der Flohburg – nicht die Dauerausstellung – und am Wochenende das Kunsthaus Meyenburg.