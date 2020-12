NUV-Chef kritisiert Widerspruch der Stadt Nordhausen zu Herkules-Markt

Seine Verwunderung über den Widerspruch der Nordhäuser Stadtverwaltung zur längst vollzogenen Modernisierung des Herkules-Supermarktes in Niedersachswerfen hat jetzt Niels Neu ausgedrückt. Der Vorsitzende im Nordthüringer Unternehmerverband (NUV) hatte bereits im Sommer, als darüber eigentlich der Stadtrat debattieren sollte, das Wort ergriffen und den Wert solcher Firmen-Bekenntnisse in der Corona-Krise, die auch eine Wirtschaftskrise ist, betont. Da seien Sanierungen in Supermärkten unternehmerische Bekenntnisse an die Region, so Neu damals.

Dass das Rathaus entgegen anderer Andeutung den Widerspruch aufrecht gehalten hat, motiviert Neu nun, abermals das Wort zu ergreifen. Er sähe es lieber, die Stadtplaner im Rathaus würden ihre Kraft nicht in Abwehrkämpfe investieren, sondern stattdessen beispielsweise Konzepte entwickeln, um den Einkaufsstandort Bahnhofstraße attraktiver aufzustellen, erklärte der NUV-Chef im Gespräch mit unserer Zeitung.



Neus Hauptverwunderung gilt aber Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos). „Was ist das für ein Signal an die anderen Südharzer Gemeindebürgermeister, wenn er entgegen seiner Andeutungen im Stadtrat den Widerspruch aufrechterhält?“ Er verspiele sich damit das Vertrauen. „Aber für die Entwicklung Nordthüringens brauchen wir den kommunalen Frieden und müssen geschlossen in Richtung Erfurt wirken.“ Zuletzt sei das immer gelungen.



Auch dass Buchmann sich nun wegen 40 Quadratmeter mehr Verkaufsfläche eines Supermarktes in Niedersachswerfen „vor einen Sonderstadtrat zitieren“ lasse, irritiere ihn, kritisiert Neu. „Der Oberbürgermeister ist in der glücklichen Situation, in seinem Stadtrat zwei Vorgänger sitzen zu haben“, lenkt er den Blick auf Barbara Rinke (SPD) und Klaus Zeh (CDU). Der aktuelle Amtsinhaber vergebe sich nichts, fragte er die beiden um Rat, wie sie sich in solchen Situationen verhalten hätten. „Vielleicht wäre so ein Lösungsweg entstanden, wie man sich der Marktmodernisierung gegenüber verhält“, so Neu.