OB Buchmann: „Beim Thema Industriegebiet habe ich Bluthochdruck“

Im ersten Interview des neuen Jahres blickt Nordhausens Stadtchef Kai Buchmann (pl) auf Erfolge des Vorjahres und die wichtigsten Projekte und Fragen im neuen.

Was war ihr politischer Höhepunkt im Jahr 2019?

Für mich gibt es zwei: Da ist das vorläufige Ende der Haushaltskonsolidierung, bei dem die Stadt die Früchte für jahrelange Sparschmerzen geerntet hat. Das sieht zunächst vielleicht kein Mensch. Aber bei genehmigtem Haushalt wird der Bürger das durch vermehrte Investitionen gespiegelt bekommen.

Und Nummer zwei?

Das war der Spatenstich für die Feuerwache. Ich bin froh, dass da endlich etwas geschieht und die bauausführende Firma losgelegt hat. Dadurch weiß jeder: jetzt geht es los. Alles gut also.

Obwohl für Sie alles gut ist, sind zuletzt die veranschlagten Kosten für den Bau noch einmal von 13 Millionen auf nun 18 Millionen Euro gestiegen. Wann und woher kam der Sprung?

Gute Frage. Wenn Sie weiter zurück schauen, werden Sie noch einmal deutlich weniger Geld als Schätzpreis finden. Aber mit jedem Planungsschritt, den wir gegangen sind, haben sich leider die Kosten erhöht. Mit jeder Planungsphase erhöht sich die Detailschärfe auf der Kostenseite solcher Projekte. Seit einigen Jahren haben wir zudem eine Phase steigender Baupreise. Wir haben die Feuerwache sogar kleiner gemacht, aber auch das hat uns nicht vor Kostensteigerungen gerettet. Das ist eine bittere Geschichte. Aber nach über 80 Jahren braucht es den Neubau. Wir werden natürlich während des Projekts schauen, dass es nicht weiter steigt.

Welche wichtigen Aufgaben sehen Sie neben diesem Großprojekt noch für 2020? Wo sind die Überraschungen im Haushalt?

Wir haben mit 25,7 Millionen Euro den höchsten Investitionshaushalt in der Historie der Stadt, die wir in verschiedenen Sparten wie den Schulen und Kindergärten sowie in Straßen und Brücken verbauen wollen. Schön ist für mich, dass wir etwas für Sport, Gesundheit und Umwelt tun können: An eine Sanierung des Hohekreuzsportplatzes war vor zwei Jahren nicht zu denken. Auch die Werthersporthalle, die jahrelang Thema war, wird gemacht. Den Breitbandausbau an Schulen? Machen wir jetzt. Sanierung Ehrenfriedhof? Keine Ahnung, wann da zuletzt Hand angelegt wurde. Wir machen es. Die Überraschung für mich ist immer, dass wir all das jetzt tun müssen, dass es diesen Investitionsstau in den Pflichtaufgaben in dieser Dimension gibt.

Aktuell diskutiert wird in der Stadt gerade die Zukunft des Thomas-Mann-Clubs. Wie sind da die Planungen im Rathaus?

Die Stadt Nordhausen hat diese Liegenschaft in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt, das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Seit 2016 gibt es deshalb einen Stadtratsbeschluss, dass das Haus erst verkauft wird, wenn die nutzenden Vereine und Institutionen ein neues Domizil gefunden haben. Niemand wird einfach so vor die Tür gesetzt. Dies habe ich den Nutzern bereits im persönlichen Gespräch versichert. Das Rathaus hat auf der Agenda, bis Ende Januar Ideen für Ersatzräume zu vorzulegen. Wir bedenken dabei auch Kriterien wie die Erreichbarkeit über den ÖPNV oder die Frage, ob eine dauerhafte Lösung angestrebt wird.

Die SPD-Stadtratsfraktion hat kürzlich eine Liegenschaftsstrategie gefordert, um anvisierten Verkäufen von Gebäuden wie dem Thomas-Mann-Club oder dem Walkenrieder Hof mögliche Einkäufe entgegenzuhalten. Sehen Sie ebenfalls Bedarf in einem solchen Konzept?

Im Kontext Lindenhof oder Waisenhaus wird gern von Tafelsilber geschrieben. Das würde aber bedeuten, ich bekomme etwas dafür. In Wahrheit müsste ich für die Ertüchtigung zig Millionen in die Hand nehmen. Das ist Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei ist, dass Grundstücke, die die Stadt nicht benötigt, verkauft werden. Mitunter kaufen wir auch Grundstücke an, beispielsweise öffentliche Verkehrsflächen, um unserer Sicherungspflicht nachzukommen. Das ist übliche Praxis. Keine Praxis ist es, eine sogenannte Grundstücksverwertungskonzeption wie von der SPD gefordert zu haben. Die gibt es in Thüringen nur in Nordhausen und das seit 1997. Vielleicht sollte man das Thema also nicht allzu hoch hängen. Eine Excel-Liste tut es. Und die gibt es. Zudem liegen die notwendigen Maßnahmen „auf der Hand“.

Steht in der Liste auch die Idee, den Verkauf des Thomas-Mann-Clubs durch den Neubau eines Vereinshauses zu kompensieren?

Ein neues Vereinshaus stünde in keinem Verhältnis. Für das Geld baue ich lieber eine neue Straße. Ich sehe genügend freie Flächen in anderen soziokulturellen Zentren wie dem Nordhaus oder dem Clubhaus, die ich gern stärken würde, auch wenn sie nicht explizit zu den städtischen Liegenschaften gehören.

Ein weiteres Thema der vergangenen Woche sind sozialverträgliche Mieten und die Sorge einer Segregation von Arm und Reich. Kann die Stadt das besser steuern, etwa durch die SWG?

Eingangs sei festgehalten: Nordhausen kann froh sein, dass die Innenstadt so belebt ist. Zur jüngsten Bombenentschärfung haben wir das schmerzlich festgestellt: Hier bündelt sich das Leben im Zentrum. In anderen Städten werden Zentren anders genutzt. Dort leben, arbeiten und kaufen die Menschen in der Peripherie. In Nordhausen sind etwa zwei Drittel der Wohnungen in den Händen von WBG und SWG, mit denen wir in stetem Kontakt sind. Durch die neue AG Wohnen bekommen wir auch vermehrt Daten privater Anbieter. Dadurch haben wir ein sehr gutes Monitoring über die Vermietung. An Stellschrauben lässt es sich leichter faktenbasiert als nach „Gefühl und Wellenschlag“ arbeiten. Segregation haben wir nur in einem begrenzten Rahmen. Im Altendorf zum Beispiel haben wir durch Förderungen beste Wohnungen für kleines Geld, solche Beispiele gibt es auch bei der WBG. Aber wenn ich auf der einen Seite mit breiter Förderung baue, brauche ich auf der anderen auch das ein oder andere Renditeprojekt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in Nordhausen eine Diskussion zwischen Arm und Reich haben. Stattdessen wird mir immer klarer, dass wir den Wohnungsbestand eher in die Richtung Barrierefreiheit und Anpassung an den Ausbau der Klimaneutralität, etwa durch Fernwärme, denken müssen.

Von Wohnen zum Arbeiten: Nach all dem Stillschweigen aus Erfurt – haben Sie Neuigkeiten zum Industriegebiet „Goldene Aue“ gehört?

Mir rauscht zwar das Ohr, aber nur weil ich Bluthochdruck bei dem Thema habe. Denn leider gibt es hier nichts Neues.

Ihnen wird beim Industriegebiet häufig vorgeworfen, nicht ausreichend Klinken zu putzen. Was entgegnen Sie den Kritikern?

Die Zuständigkeit der Landesentwicklungsgesellschaft bei der Vermarktung ist geklärt. Als Oberbürgermeister kann ich nicht auf eigene Faust in der Weltgeschichte rumreisen und schlimmstenfalls an der LEG vorbeivermarkten. Wenn ich als Oberbürgermeister für Vermarktungsverhandlungen gebraucht werde, muss mich die LEG mit einbinden.

Was sind Ihre politischen Wünsche für 2020?

Eine schnelle Haushaltsgenehmigung. Denn das ermöglicht eine zügige Umsetzung unserer Projekte wie der Feuerwache. Dann würden wir dieses Jahr die Bodenarbeiten beenden und den Rohbau beginnen. Die Folge wäre ein ähnlicher Aha-Effekt wie beim Humboldt-Gymnasium. Dieses positive Gefühl wünsche ich mir. Die zweite Sache ist: Ich bemerke jetzt eine wirtschaftlich positive Lage in Nordhausen. Ich merke allerdings auch, dass es dadurch viele Wünsche gibt. Wir können aber nicht in kürzester Zeit aufholen, was lange verpasst wurde. Wir müssen die wichtigen Dinge voranbringen. Schon damit ist die Stadt gut beschäftigt. Und schauen Sie nach Jena: Weil die Gewerbesteuereinnahmen dort geringer ausfielen als erwartet, hat die Stadt erneut eine Haushaltssperre erlassen. Wenn ich die gesamtpolitische Lage in der Welt sehe, ahne ich dass das Zeitfenster für Projektrealisierungen in Nordhausen kürzer ist, als manche Stadträte gern wahrhaben wollen. Ich würde mich da natürlich gern irren.