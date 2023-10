OB-Wahl in Nordhausen: Briefwahl wirft Fragen auf

Nordhausen. Im September war Oberbürgermeisterwahl in Nordhausen. Nun, da die Feststellung des Wahlergebnisses bekannt gemacht wurde, wird erneut Kritik laut. Das sind die Hintergründe der jüngsten Wahlanfechtung.

Ob die Oberbürgermeisterwahl wiederholt werden muss, entscheidet die Kommunalaufsicht im Landratsamt bis Mitte Januar. Hintergrund ist eine Wahlanfechtung eines Nordhäusers. Diese liegt der Behörde seit wenigen Tagen vor.

Am 24. September hatte sich Amtsinhaber Kai Buchmann in der Stichwahl gegen AfD-Herausforderer Jörg Prophet mit 54,9 Prozent klar durchgesetzt. Im ersten Wahlgang zuvor hatte er es mit 23,7 Prozent aller Stimmen nur auf Platz 2 geschafft.

Vor allem zweiter Wahlgang im Fokus der Kritik

Vor allem der zweite Wahlgang steht nun im Fokus der Kritik, im Speziellen die Briefwahl. Die Kommunalaufsicht bestätigte dies am Mittwoch. Wie das Internetportal nnz berichtet, reibt sich der Beschwerdeführer, der in der Berichterstattung anonym bleibt, in seiner Wahlanfechtung am „extrem krassen Missverhältnis“ zwischen Buchmanns Abschneiden in den sechs Briefwahlbezirken einerseits und den anderen „normalen“ Wahllokalen andererseits. Buchmanns Abschneiden in den Briefwahlbezirken sei ein „erstaunlicher Erdrutschsieg“.

Der Amtsinhaber konnte nach TA-Recherchen im zweiten Wahlgang mit 4156 Stimmen 64,2 Prozent aller gültigen Briefwahlstimmen auf sich vereinen. Im ersten Wahlgang hatten 1455 Briefwähler für Buchmann gestimmt, was 27 Prozent aller 5379 Briefwähler waren.

Bei Herausforderer Prophet fiel die Steigerung weit weniger stark aus als bei Buchmann: Am 24. September bekam er bei der Briefwahl mit 2314 Stimmen 586 mehr als zwei Wochen zuvor.

In den anderen 36 Wahllokalen erreichte Amtsinhaber Buchmann bei der Stichwahl mit 6443 Stimmen 50,2 Prozent. Auch ohne Briefwahl hätte er sie damit gewonnen, aber denkbar knapp.

Beantragt werden konnte die Briefwahl für die Stichwahl bis zum 22. September, 18 Uhr. Das war online oder via E-Mail möglich. Auch im ersten Wahlgang galt diese Frist.

Der Wahlanfechter bemängelt laut nnz, dass Briefwahlanträge „insbesondere im zweiten Wahlgang bis zu einem Zeitpunkt angenommen wurden, zu dem eine ordentliche Zustellung der Briefwahlunterlagen gar nicht mehr erfolgen konnte“. Manche hätten ihre Briefwahlunterlagen so gar nicht mehr erhalten, andere nach einem „nicht nachvollziehbaren Zustellverfahren“. Die Frage stehe, wer Briefwahl machen durfte und wer nicht.

Stadtverwaltung verweist an Kommunalaufsicht

Die Kommunalaufsicht mochte sich auch am Mittwoch nicht zu den genannten Kritikpunkten äußern, diese weder dementieren noch bestätigen. Sie hat laut Gesetz drei Monate Zeit, um die formellen und materiellen Voraussetzungen einer Wahlanfechtung zu prüfen. Sie muss unter anderem klären, ob erhebliche Verstöße gegen die Wahlvorschriften vorliegen, die das Wahlergebnis wesentlich beeinflusst haben könnten.

Auch die Wahlleiterin beziehungsweise ihre Stellvertretung äußerten sich am Mittwoch nicht zu der Wahlanfechtung. Die Rathaussprecherin erklärte lediglich, dass die Stadtverwaltung derzeit mit der Kommunalaufsicht zum Sachverhalt in Kontakt steht.

Am 4. Oktober hatte der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl festgestellt und damit bestätigt, dass auf Buchmann 54,9 Prozent aller gültigen Stimmen entfielen und auf Prophet 45,1 Prozent.