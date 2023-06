OB-Wahl in Nordhausen: FDP will demnächst eigenen Mann als Kandidaten küren

Nordhausen. Das Nordhäuser Oberbürgermeisteramt ist ein attraktives – ein äußerst breites Kandidatenfeld jedenfalls zeichnet sich ab.

Bis zu drei weitere Kandidaten werden demnächst für die Oberbürgermeisterwahl nominiert. Die Linke plant eine Mitgliederversammlung hierzu am 26. Juni. Die Grünen beraten am 17. Juni, ob und wen sie ins Rennen schicken. Der FDP-Ortsvorstand unterbreitet seinen Mitgliedern am 22. Juni einen Vorschlag. Es ist nicht Marcel Hardrath. Statt einer Kampfkandidatur bei der FDP-Versammlung schlug er den Weg eines Einzelbewerbers ein. Als solcher braucht er 144 Unterstützerunterschriften.

Wahlvorschläge müssen bis 28. Juli eingereicht werden. Neben Hardrath treten Andreas Trump (parteilos) für die CDU, Alexandra Rieger (SPD) und Jörg Prophet (AfD) an. Amtsinhaber Kai Buchmann (parteilos) hatte vor seiner Suspendierung Ende März mehrfach erklärt, eine Wiederwahl anzustreben.